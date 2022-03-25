الاتحاد الإماراتية: تشغيل محطات براكة يؤكد الالتزام بالحياد المناخى

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن بدء التشغيل التجارى لثانى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وإضافة 1400 ميجاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء بالإمارات، يؤكد التزام الدولة بطريق الحياد المناخى 2050.





وذكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "براكة.. طاقة مستدامة" - أن "براكة" الذى يعمل وفق أرقى وأهم معايير الأمن والسلامة الدولية، نجاح ينطلق من نهج قيادى استثنائى، واستراتيجيات محددة بمدد زمنية، ورؤية واضحة تقوم على مفهوم الاستدامة بتوفير كهرباء موثوقة وصديقة للبيئة على نحو آمن، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، ودعم الاقتصاد المتنامى وإلهام الجيل الجديد من رواد وقادة الطاقة الصديقة للبيئة. وأشارت إلى أن "براكة" هو عنوان الإنجازات الإماراتية المتلاحقة، من أجل تحقيق أهداف الخمسين بتعزيز الاستقرار الاقتصادى والازدهار الاجتماعى والاستمرار فى بناء نموذجنا التنموى المتفرد وريادتنا فى المنطقة والعالم.

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