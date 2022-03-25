الأمن الروسى يعتقل مواطنا حاول بيع معلومات سرية للاستخبارات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الجمعة، اعتقال أحد سكان مدينة خباروفسك الواقعة فى الشرق الأقصى الروسى، بتهمة الخيانة العظمى، لمحاولته بيع معلومات سرية لكييف.





وجاء فى بيان صدر عن الأمن الفيدرالى الروسى، ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن قوات الأمن الفيدرالى الروسى قامت باعتقال مواطن روسى، وأحد سكان مدينة خباروفسك، بتهمة محاولة نقل معلومات سرية لممثلى الاستخبارات الأوكرانية. ووفقا للبيان فإن المتهم قام باستخدام الإنترنت فى عرض معلومات سرية يمكن استخدامها للإضرار بالأمن الروسى.

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