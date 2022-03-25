جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها شنت ضربات بصواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" على مناطق تابعة للجيش الأوكرانى قرب العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد استهدفت قاعدة وقود كبيرة تابعة للجيش الأوكرانى قرب كييف. وأتمت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الأول، اليوم الجمعة، وسط استمرار العمليات العسكرية الروسية فى المناطق الأوكرانية لاستهداف منشآتها العسكرية، فيما يؤكد الغرب الأوروبى وأمريكا عزمهم على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مستودع وقود هائل.. ضربة روسية عسكرية قوية لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.