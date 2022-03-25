البلاد السعودية: المملكة تدعم الجهود الأممية لحل النزاع الأوكرانى سياسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان (السلم الدولى) - أن المملكة العربية السعودية أعلنت موقفها من الأزمة الأوكرانية والتأكيد على أن الطريقة المثلى للتعامل معها، هى تعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حل سياسى يحقق الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة والعالم.
وأضافت "أنه فى هذا السياق، وخلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة بشأن أوكرانيا، أكدت دول مجلس التعاون الخليجى، ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وتفاقم الخسائر البشرية والمادية".
وأشارت إلى أن دول المجلس أكدت دعم مسار الحوار القائم حاليا بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تجنب تلك المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "إن التصعيد العسكرى للأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية تلقى بظلالها على الأمن والسلم الدوليين وعلى الصعيد الإنسانى والاقتصاد العالمى فى ظل العقوبات القاسية المتزايدة على روسيا، وسط مخاوف من انزلاقات قد توسع جغرافية الأزمة".
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