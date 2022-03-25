الجيش اليمنى يحبط محاولة هجومية للحوثيين بمأرب

جدة - نرمين السيد - وذكر مصدر عسكرى يمنى - وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية - أن الميليشيات حاولت فى جبهة الكسارة غرب مأرب، بعد قصف مدفعى مكثف التقدم إلى مواقع الجيش الوطنى والمقاومة، لكنهم أجبروا على التراجع تحت نيران المدفعية، مخلفين عناصرهم التى تسللت بين قتيل وأسير.
وأضاف أن الميليشيا قصفت أطراف البلق الغربى والمواقع الممتدة بين صرواح والمشجح؛ لتشتيت دفاعات الجيش الوطنى والهجوم من منطقة لعيرف جنوبا، مشيرا إلى أن 4 أرتال عسكرية حوثية متتالية تم التعامل معها وتدمير عتادها المدرع بإسناد مباشر وفاعل من مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، التى استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين فى مواقع متفرقة من الجبهتين الغربية والجنوبية.
ولفت إلى أن قوات "العمالقة" تصدت لمحاولة تسلل حوثية فى منطقة "سائلة ملعاء" شرق مديرية حريب، وذلك بالتزامن مع الهجوم للمليشيا من معسكر أم ريش، نحو المناطق الصحراوية المفتوحة، التى يسيطر عليها الجيش الوطنى، فى معارك تلقى فيها الحوثيون خسائر مادية وبشرية كبيرة؛ بينهم القيادى أبو حرب العماد.
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