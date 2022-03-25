وزير الخارجية الصينى يقوم بزيارة مفاجئة إلى الهند

جدة - نرمين السيد - قام وزير الخارجية الصينى وانغ يي، بزيارة مفاجئة إلى نيودلهي، فى زيارة هى الأولى لمسؤول صينى رفيع المستوى إلى الهند منذ المناوشات التى وقعت على حدود البلدين فى عام 2020.





وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أنه لم يكن هناك إعلان رسمى عن الزيارة، لا فى بكين ولا فى نيودلهي. فيما قالت مصادر إن وانغ سيلتقى بوزير الشؤون الخارجية الهندى إس جايشانكار ومستشار الأمن القومى أجيت دوفال اليوم الجمعة.

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