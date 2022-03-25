موعد صرف راتب حافز شهر أبريل 2022/ رمضان 1443

تقدم المملكة العربية السعودية من أجل دعم شبابها ما يسمى براتب الحافز، وهو راتب شهري يحصل عليه الشاب الذي قد تخرج من كليته ولكن لم يحصل على وظيفة مناسبة له، وتكون المدة الدعم لهؤلاء الشباب سنة كاملة من حين تقديمه للأوراق التي تثبت بأنه لا يعمل وقد استوفت فيها جميع الشروط المطلوبة من أجل الحصول على راتب حافز، وهذا ما سنقدمه لك عزيزي القارئ عن الشروط المطلوبة وموعد صرف راتب الحافز لشهر مارس وأبريل.

شروط الحصول على راتب حافز

يعتبر البرنامج الخاص بحافز هو بمثابة دعم مادي للشباب العاطلين عن العمل، مع البحث عن فرصة عمل لهم، والحرص على توفير وظيفة لهؤلاء الشباب، ليس فقط تقديم الدعم المادي، كما أنه يتم تقديم تدريبات مجانية تؤهله في الحصول على الوظيفة التي تناسب الكلية التي تخرج منها، وتناسب إمكانيته ومهاراته، ومن أهم هذه الشروط التي يجب توفرها من أجل الحصول على برنامج حافز ما يلي: –

أن يكون المتقدم مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم يبدأ من 18 حتى سن ال 60 سنة.

ألا يزيد مدة الدعم للمتقدم عن 24 شهر.

ألا يكون ما زال طالبًا في وزارة التعليم.

ألا يكون موظف في الحكومة أو خاص.

أن يكون المتقدم قد قام بالتسجيل في برنامج طاقات قبل التقديم للحصول على راتب حافز .

. أن يكون المتقدم غير مسجل في أي من الشئون الأخرى كالتأمينات الاجتماعية.

القيمة المالية التي يتم صرفها للباحث عن العمل

نستعرض المبلغ الخاص بالإعانة المادية للباحث عن العمل مع مدة الصرف، وهي كالآتي:

يتم صرف 2000 ريال سعودي من وقت الموافقة على طلب الدعم.

يتم صرف 1500 ريال سعودي بعد أن تمت الموافقة في الفترة الأولى لحصول المواطن على عمل.

يتم صرف 1000 ريال سعودي بعد أن تمت الموافقة في الفترة الثاني لبحث المواطن عن عمل.

يتم صرف 750 ريال سعودي في الفترة الثالثة خلال ثلاثة أشهر للبحث عن عمل.

موعد صرف راتب حافز

سيتم إيداع راتب حافز للشباب العاطلين عن العمل في يوم 6 من شهر أبريل الموافق يوم الأربعاء والموافق 5 من شهر رمضان لعام 1443 هـ، ومن المتوقع إيداعه في الأسبوع الأخير من شهر شعبان ليكون قبل دخول شهر رمضان.