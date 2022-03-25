كوريا الجنوبية.. تسجيل أكثر من 339 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها, بأن العدد الإجمالى للاصابات فى البلاد بلغ 11 مليونا و 162 ألفا و 232، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 14 ألفا و294.

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