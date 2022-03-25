عاجل.. بايدن يزور منطقة فى بولندا قريبة من الحدود مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم أكثر من مليارى دولار من المعدات العسكرية لأوكرانيا "منذ أصبحتُ رئيساً".

وأضاف بايدن -خلال اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع، ببروكسل اليوم الخميس- أن بلاده مصممة على مواصلة الجهود التى تم تحديدها خلال الاجتماع الطارئ للناتو بعد الغزو الروسى لأوكرانيا و"البناء عليها".

وأوضح الرئيس الأمريكى أن الأنظمة المضادة للطائرات والمضادة للدروع والذخيرة والأسلحة تتدفق إلى أوكرانيا "أثناء حديثى".

وأعرب بايدن عن استعداد بلاده لاستقبال 100 ألف لاجئ أوكرانى، مؤكداً فرض عقوبات جديدة على مئات الأفراد وأعضاء الحكومة الروس.