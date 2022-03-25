ضربة ساحقة.. فيديو لتدمير منظومة أوكرانية مضادة للطائرات

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، مقطع فيديو لضربة جوية "ساحقة" على القوات الأوكرانية، استهدفت منظومة صواريخ.

وعرضت وزارة الدفاع الروسية في منشور على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، المقطع الذي قالت إنه يكشف تدمير منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات.

ولم تكشف الوزارة عن موقع العملية، واكتفت بالإشارة إلى أن الاستهداف جرى باستخدام ذخائر عالية الدقة.

ورغم مواصلة وزارة الدفاع توثيق عملياتها العسكرية في أوكرانيا بالفيديو، فإن 3 مسؤولين أميركيين قالوا إن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة في الحرب الدائرة بلغ 60 بالمئة وفقا لتقييم واشنطن.

ولم يقدم المسؤولون الأميركيون، الذين اشترطوا عدم ذكر هوياتهم لحساسية الأمر، أي أدلة تدعم التقييم، كما لم يفصحوا عن سبب ارتفاع معدل فشل الصواريخ الروسية.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن روسيا تستنفد الذخيرة الموجهة بدقة في حربها في أوكرانيا، مضيفا أنه من المرجح بشدة أن تعتمد على ما يطلق عليها "قنابل غبية" (غير موجهة) ومدفعية.

وأشار كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات، إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يريد صراعا شاملا مع حلف شمال الأطلسي.

وأفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين هذا الأسبوع، بأن الوزارة تدرس إطلاق روسيا أكثر من 1100 صاروخ من كافة الأنواع منذ بدء الحرب في أوكرانيا، من دون أن يذكروا عدد الصواريخ التي قصفت أهدافها وتلك التي فشلت.

وقال أحد المسؤولين إن الاستخبارات الأميركية كشفت أن صواريخ "كروز" الروسية التي تطلق من الجو، سجلت معدل فشل في إصابة الأهداف بين 20 و60 بالمئة على حسب اليوم.

وبحسب خبيرين أجرت "رويترز" معهما مقابلة، فإن أي معدل فشل يبلغ 20 بالمئة أو أعلى، يعتبر مرتفعا.