قرار جديد من أستراليا بشأن رئيس بيلاروس وابنه وزوجته

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان أصدرته وزارة خارجية أستراليا، تم فرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وأفراد أسرته، وعلى "مروجى البروباغاندا الروس".

وذكر البيان أنه بسبب الوضع فى أوكرانيا، تم إدراج ابن الرئيس البيلاروسى فيكتور وزوجته غالينا لوكاشينكو فى قائمة العقوبات.