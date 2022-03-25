عقوبات أميركية على كيانات في الصين وكوريا الشمالية وروسيا

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمسة كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية والصين لانتهاك قانون انتشار الأسلحة الأميركي.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن اليابان ستجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا، وستحظر الصادرات إلى 81 منظمة روسية.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الخميس إن اليابان ستتخذ خطوات لحرمان روسيا من وضع البلد الأكثر تفضيلا من الناحية التجارية، فضلا عن حرمانها من مراوغة العقوبات المالية عبر استخدام أصول رقمية.
كما فرضت أستراليا عقوبات على رئيس روسيا البيضاء ألكسندرلوكاشينكو وأفراد أسرته و22 مواطنا روسيا وصفتهم بأنهم "عناصر للدعاية ونشر معلومات غير صحيحة".
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية ماريس بين في بيان إن أحدث عقوبات ستشمل محررين من منظمات منها روسيا اليوم ومنظمة الثقافة الاستراتيجية وإنفوروس ونيوزفرونت.
وأضافت بين أن روسيا البيضاء تواصل تقديم دعم استراتيجي لروسيا وقواتها المسلحة "في هجومها على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".
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