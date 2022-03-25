للنساء المطلقات شروط وطريقة التسجيل في برنامج الدعم السكني ومواعيد الصرف

تعمل وزارة الإسكان بالمملكة ومنصة سكني على توفير دعم مالي ودعم كوحدات سكنية للكثير من المواطنين والمواطنات وخاصة النساء المطلقات، وهو ما سوف نوضحه بداخل المقال عن شروط الحصول على الدعم وكيفية التقديم على الدعم وكما سوف نوضح موعد صرف الدعم لشهر مارس الحالي، حيث توفر تلك المبادرة إمكانية الحصول على وحدة سكنية متكاملة للارتقاء بمستوى المعيشة، كما وضعت وزارة الإسكان بعض الشروط الخاصة بتقديم الدعم للسيدات وجعلت أهليتها ترتبط بحالة السيدة المالية والاجتماعية، ويعتبر الموعد في غاية الأهمية إلى العديد من المواطنين المشتركين في برنامج سكني، بالإضافة إلى أنه يعد واحد من أهم برامج الدعم والذي يعمل على تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وأعلنت الوزارة أن الدعم السكني في حالات النساء يرتبط بعدة أمور هامة منها الحالة الاجتماعية والمادية ومدى أحقيتها للحصول على الدعم، أما الحالات المسجلة وتستفيد بالفعل من الضمان الاجتماعي ففي حالة تقديمهم في سكني تقوم الجهات المختصة بتحويل طلباتهم إلى الإسكان التنموي فهو يهتم بالفئات الأكثر احتياجا، كما أن هذا الدعم المالي يحصل عليه السعوديين من خلال صندوق التنمية العقارية والذي يوفر وحدات سكنية للمستفيدين سواء كانت وحدات جاهزة التشطيب أو تحت الإنشاء.

موعد الصرف لمستفيدى الدعم السكني:

من الجدير بالذكر فقد حددت “وزارة التعمير والإسكان” الموعد الخاص بصرف الدعم من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، وذلك محدد وفقاً للتقويم الميلادي في يوم 24 من كل شهر وهو موعد ثابت وفي هذا اليوم يتم صرف المستحقات الخاصة بكل مواطن مستفيد من الدعم وإذا تصادف اليوم المحدد مع إجازة رسمية كأن يكون يوم عطلة رسمية كالأعياد ويومي الجمعة والسبت سوف يتم صرف الدعم المستحق في اليوم الذي يليه والذي لا يصادف إجازة ويصادف يوم عمل رسمي، وبالنسبة لموعد صرف الدعم السكني لشهر مارس سوف يكون يوم الخميس 24 مارس 2022 وبذلك سوف يكون يوم الصرف في نفس اليوم والموافق هجريا 21 من شهر شعبان 1443.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم سكني:

أن يكون الشخص المستفيد ذو جنسية سعودية

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 25 عام فيما يتجاوز ذلك

أن يكون من الفئات المستحقة التي أشار إليها البرنامج

من الضروري أن يكون المتقدم عدم امتلاكه لسكن

يشترط أن يكون التسجيل في البرنامج للانتفاع من الدعم لأول مرة وغير مشترك في أي برنامج سكني آخر.

كيفية التسجيل في الدعم السكني للنساء: