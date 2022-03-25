استعلم واعرف نفسك من المستحقين للمكرمة الملكية في الضمان الإجتماعي لشهر رمضان

ينتظر الكثير من المواطنين المستحقين للتضامن الاجتماعي عن استحقاقهم للمكرمة الملكية والتي ينتظرها الكثير من السعوديين ويتسالون عن موعد نزول المكرمة لشهر رمضان المبارك حيث يتزايد البحث عنها حاليا من المواطنين في المملكة لمعرفة موعد الصرف الخاص بها في هذا العام، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على المكرمة وكيفية الاستعلام عنها من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذه المكرمة الملكية تمنح للعديد من فئات المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي في كل عام منذ عدة سنوات ويشرف عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حيث يتم منحها للمستحقين خلال شهر رمضان المبارك، لذلك يتم البحث عن موعد نزولها في مثل هذا الوقت من كل عام، ويتساءل الكثيرون عن دفع المكافأة الملكية ، والتي تُدفع سنويًا لمتلقي الضمان الاجتماعي الموسع ، والمتقاعدين الذين يتم إصدارهم في شهر شهر رمضان من كل عام بالإضافة إلى معاش الأشخاص المشمولين الذي يقدمه الملك سلمان للمواطنين كهدية قبل عيد الفطر من كل عام.

موعد صرف المكرمة الملكية للملك سليمان رمضان 1443:

من الجدير بالذكر ان موعد صرف المكرمة الملكية من جلالة الملك سلمان للمستفيدين من الضمان في شهر رمضان المبارك، حيث من المتوقع سوف يتم رفع المبلغ المالي أزيد من 1000 ريال كمعونة لرب الأسرة، و500 ريال سعودي للشخص التابع لرب الأسرة، وسوف يتم صرف هذه المكرمة الجديدة، خلال الأيام المقبلة من شهر ابريل اى اوائل شهر رمضان وحتى منتصف الشهر الكريم كاخر موعد للصرف.

الشروط الواجب توافرها للاستحقاق في الحصول على المكرمة الملكية:

أن يكون المستفيد جنسيته سعودية.

من أهم الشروط التي يجب توافرها أن يكون الراتب الشهري للمتقدم بحد أدنى 3 آلاف ريال سعودي.

وكما يشترط ألا يكون عند المستفيد أي سجل تجاري أو عقاري.

ويشترط على المستفيد أن يكون بداية إقامته في المملكة، لمدة يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر قبل دفع المكرمة.

كيفية الاستعلام عن احقية الحصول على المكرمة المليكة: