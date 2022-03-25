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تفاصيل الاجازات المطولة الترم الثالث في السعودية 1443 يهتم الكثير من الطلبة والطالبات والمدرسين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على الإجازات المطولة الخاصة بالفصل الثالث هذا العام 1443 في السعودية، حيث كانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت اعتماد نظام ثلاثة فصول التقويم الدراسي هذا العام بدلا من فصلين فقط، وقد تم اعتماد تفاصيل الاجازات المطلوبة والعطلات الرسمية على مدار العام الدراسي لجميع الفصول بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل الاجازات المطولة الترم الثالث في السعودية 1443 للتعرف على موعد الاجازات المطولة.
الاجازات المطولة الترم الثالث في السعودية 1443
تعد الإجازات المطولة هي واحدة من الأنظمة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجاري في المملكة العربية السعودية، حيث جاء هذا النظام بزيادة عدد ايام الدراسة في العام الدراسي بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات الدراسة الفعلية في جميع الصفوف الدراسية، وقد تم تحديد الإجازات المطولة لكي يتم عمل توازن ما بين فترات الدراسة وفترات الراحة الخاصة بالطلاب، وقد تم العمل على زيادة عدد أيام الإجازات الخاصة بالطلاب، وقد جاء التقويم الدراسي المعلن من جانب وزارة التعليم السعودية يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالإجازات المطولة لجميع الفصول الدراسية على مدار العام بشكل عام.
تفاصيل الإجازات المطولة الترم الثالث في السعودية 1443
وقد تم تحديد موعد الإجازة المطولة لتكون على نحو يوم او يومين والتي تأتي قبل أو بعد إجازة نهاية الأسبوع التي يتم تحديدها للطلاب، والتي تكون إما يوم الأحد أو يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية وهي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وبالتالي فنجد ان الطالب يحصل على ثلاث أو أربعة أيام إجازة على مدار الأسبوع وقد بدأ الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية رسميا بداية من يوم 20 من شهر مارس، والموافق يوم السابع عشر من شهر شعبان، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 30 من شهر يونيو 2022 والموافق يوم الاول من شهر 12 للعام الهجري 1443، وذلك بناء على التقويم الدراسي المعتمد منذ بداية العام الدراسي من قبل وزارة التعليم السعودية.
جدول الإجازات المطولة الترم الثالث 2022
|إجازة عيد الفطر المبارك: .
|تبدأ 1443/09/24 الموافق 2022/04/25/ وتنتهي الإجازة في 1443/10/07 الموافق 2022/05/08
|إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولي:
|تبدأ الإجازة يوم 1443/10/24 الموافق 2022/05/25.
|إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية:
|تبدأ الإجازة الثانية في يوم 1443/11/16 الموافق 2022/06/15.
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