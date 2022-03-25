بايدن يزور الجمعة مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيزور الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بُعد 80 كلم من الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة العمليات الروسية في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن الذي سيصل إلى المدينة البولندية آتياً من بروكسل، المحطة الأولى في جولته الأوروبية، سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطّلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضاً عسكريين أميركيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

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