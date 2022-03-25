شروط بنك التسليف للمطلقات 1443 الذي يعد من أهم أنواع الدعم المادي التي يعمل على تقديمه بنك التسليف السعودي حتى يتثنى لكل سيدة مطلقه الحصول عليه ، ولقد قام البنك بوضع بعض الشروط التي لا بد وأن تكون متوفرة لدى كل سيدة تقوم بالتقديم للحصول عليه كي تحسن من دخلها الشهري وحياتها المعيشية وسوف يتم لاحقًا من خلال موقع ثقفني التطرق إلى أهم شروط بنك التنمية والادخار السعودي للنساء المطلقات بالتفصيل.

ما هي شروط بنك التسليف للمطلقات 1443

قد تمت الإشارة بالتفصيل إلى أهم الشروط التي ينبغي أن تتوافر في أي امرأة مطلقة داخل المملكة من أجل الموفقة على منحه قرض بنك التسليف. مثل:

أن تكون السيدة المطلقة تتمتع بالجنسية السُّعُودية.

في حالة إذا كانت غير سعودية الجنسية لا بد وأن تكون من مواطني دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

أن يكون هذا الطلاق هو الأول لها.

ألا يتعدى عمرها عن الستون 60 عاما.

أن يكون قيمة مبلغ التمويل الذي ستحصل عليه ثلاثون 30 ألف ريال سعودي.

لا تمتلك السيدة سجل تجاري خاص بها.

ألا يتعدى دخل الفرد في أسرتها ألفين 2000 ريال سعودي.

في حالة وجود أبناء لابد وأن تكون حاصله على صك وصاية عليهم ومن هؤلاء الأبناء: المعاقين وليس متزوجين ، الذين لا يتعدى أعمارهم عن أربعة وعشرون 24 عام يعتبر فرد من أفراد الأسرة.

في حالة وجود طفل يتيم ويتم كفالته يعتبر تحت مسمى فرد من أفراد الأسرة.

شروط بنك التسليف للعائلات السعودية قرض الأسرة

يوجد الكثير من الأسر السُّعُودية من محدودي ومتوسطي الدخل والتي لا يكفي الدخل الشهري لها لسد احتياجات الحياة المعيشية والمادية لها وتتجه هذه الأسر للقيام بالتقديم على قرض الأسرة الذي يقدمه بنك التسليف ، ومن أهم الشروط الجديدة بنك التسليف 1443 الخاصة ب قرض الأسرة ما يلي:

قيام صاحب الطلب بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

عليه القيام بالتواصل مع خدمة عملاء البنك.

يجب أن ينتظر مده لا تتعدَ السبعة أيام حتى يتم الرد عليه بالقبول أو الرفض.

سيصله رسالة على رقم البريد الإلكتروني الخاص به.

يقوم بالتسجيل بالبريد الإلكتروني.

في حالة إذا تم الموافقة على طلب القرض على صاحب الطلب القيام بإتباع بعض الخطوات اللازمة للتسجيل من خلال الولوج على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالرابط الخاص بالبنك.

شروط قرض بنك التسليف للمتقاعدين 1443

يعتبر بنك التسليف من أهم وأكبر البنوك الاستثمارية السُّعُودية والذي يعمل على تقديم الكثير من الخِدْمَات للمواطنين السعوديين المتقاعدين الذين يريدون الاستفادة من قرض المتقاعدين وذلك لتحسين مستواهم المعيشي والمالي ويقبلون على التسجيل للحصول عليه، ومن الشروط التي يجب توافرها ما يلي: