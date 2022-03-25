نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شؤون الحرمين تعلن جدول مواعيد صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، جدول مواعيد صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام خلال رمضان لعام 1443هـ، وذلك ليسترشد به المواطنون والمقيمون الزائرون طوال الشهر المبارك، فيما يأتي ذلك في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية التي كانت الحكومة قد أعلنتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويكشف الجدول عن الأئمة المعتمدين بداية من أول الشهر الكريم وحتى الليلة رقم عشرين

جدول مواعيد صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام 1443

وننشر جدول مواعيد صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام 1443هـ، الذي أعلنته رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها على موقع تويتر، وذلك على النحو التالي:

الاعتكاف في الحرمين خلال العشر الأواخر من ‎رمضان

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، عودة الاعتكاف في الحرمين، مؤكدًا أنه سيتاح إصدار التصاريح قريبًا، وفق ضوابط ومعايير محددة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للرئاسة.

مواقع المصلين في الرحمين

وحدّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع المصلين في الحرمين الشريفين، لتكون في التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها، وساحات المسجد الحرام، وتوسعة الملك فهد بجميع أدوارها.

وشددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، على المصلين بالالتزام وارتداء الكمامة، وحرصت على تخصيص مواقع خاصّة للمعتمرين لأداء نُسُك الطواف وصلاة ركعتي سُنّة الطواف، وخصّصت الرّئاسة صَحن المَطاف والدُّور الأرضي للطائفين، وقبو المطاف، والدُّورين الأرضي، والأول لصلاة ركعتي سُنّة الطّواف.

عودة موائد الإفطار إلى المسجد الحرام بعد توقف عامين

وأعلن رئيس شؤون الحرمين عودة موائد الإفطار إلى المسجد الحرام بعد توقف عامين، إذ إصدر ألفي تصريح خاص بموائد الإفطار، وفق وضوابط تضمن الوقاية والسلامة للمفطرين في المسجد خلال الشهر الكريم، ويأتي ضمن ذلك تسيير قوافل ماء زمزم المبارك للجنود المرابطين بالحدود الجنوبية مع استمرار حملة خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا في موسمها السادس.

وتحرص شؤون المسجد الحرام على تقديم أفضل الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية، كما أعدت الرئاسة الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية التي يشارك بها 8 أئمة هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام.