شروط قرض كنف لربة المنزل في المملكة العربية السعودية

شروط قرض كنف لربة المنزل قد تم توضيحها بدقة من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية والادخار السعودي أو كما يعرف بين أبناء المملكة باسم بنك التسليف. حيث أن هذا البنك يقدم أفضل صور التمويل التي لا تتطلب سداد أي قيمة فوائد على المبلغ وأيضًا منح المقترض أطول مدة سداد تصل إلى حوالي 60 شهرًا. وسوف يتم لاحقًا عبر السطور التالية توضيح أهم شروط منتج كنف للنساء ربات المنزل في المملكة.

شروط قرض كنف لربة المنزل 1443

في ضوء حرص المملكة العربية السُّعُودية على دعم وتقديم يد العون إلى كافة النساء في المملكة خصوصًا الأرامل والمطلقات ولعميات للأطفال اليتامى وربات المنزل ممن لا يوجد مصدر رزق ثابت لهن. تم إطلاق مبادرة قرض كنف حتى تتمكن كل المرأة من إنشاء أي مشروع ليكون مصدر دخل شهري ثابت لها، لقد تم وضع بعض شروط بنك التسليف للمطلقات وربات البيوت لقبول طلب التسجيل في هذا القرض. وهي:

أن تكون المرأة في المرحلة العمرية ما بين 25 إلى 55 عام.

لا تزيد قيمة الدخل الشهري الأساسية لها عن 8 آلاف ريال سعودي.

يتم الحصول على قرض كنف للمطلقات بدون كفيل في حالة كان على رأس عمل في إحدى مؤسسة القطاع العام.

تقديم المعلومات الخاصة بالكفيل وأن يستوفي شروط الكفالة في حالة ربة المنزل.

تقديم الهُوِيَّة الوطنية وما يثبت قيمة الدخل لشهري والحالة الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في قرض كنف

على كل امرأة أن تقوم بـِ تجهيز مجموعة من المستندات اللازمة عند التقديم في بنك التسليف لحصول على قرض كنف. مثل:

صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية ويجب أن تكون سارية.

وثيقة الطلاق أو شهادة ووفاة الزوج.

رقم الايبان الحساب البنكي الخاص بها.

في حالة ربة المنزل ينبغي إحضار استمارة 105 مختومة.

أما المرأة الموظفة فلا بد من إحضار استمارة 104 مختومة. حيث إن المرأة الموظفة لا تحتاج إلى وجود كفيل.

طريقة التقديم على فرض كنف

يمكن الولوج إلى الموقع الرسمي بنك التسليف السعودي ثم الذَّهاب إلى قائمة (منتجاتنا) بعد ذلك اختيار (منتجات الأفراد) واختيار منتج التمويل. والبدء في إدخال البيانات الأساسية مثل رقم الهُوِيَّة لوطنية والاسم وتاريخ الميلاد وإضافة كافة البيانات. وسوف يتم معالجة البينات وإفادة صحبة الطلب بالموعد المناسب لسليم الوراق خاصتها في البنك. ثم إعلان نتيجة الطلب بعد ذلك سوء بالموافقة أو الرفض.