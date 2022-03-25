وزارة التعليم السعودية تعتمد مواعيد الدراسة في رمضان 1443

اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس الحكومية والأهلية، وذلك في ظل الفصل الدراسي الثّالث للعام الدّراسي 1443هـ، وهو ما كان يبحث عنه كثير من الطلاب والطالبات والمعلمين، سيما أن هذا الشهر الكريم له خصوصية، ويحتاج الصائمون إلى التفرغ للعبادة فيه، ورغم أن البعض كان ينتظر توقف الدراسة خلال هذه الأيام، لكن وزارة التعليم أكدت استمرار الدراسة مع تخفيف ساعات الدوام اليومي.

ويشهد الفصل الدّراسي الثالث 1443، إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية التي اعتمدها وزارة التعليم في الفصلين الدّراسيين السّابقين، وعودة الاصطفاف الصباحي، المقاصف المدرسية، وممارسة الرياضة البدنية، والأنشطة اللاصفية، والإذاعة المدرسية، وإلغاء التباعد بين الطلبة، في ظل استمرار العمل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

مواعيد الدراسة في رمضان 1443

وحدّدت وزارة التعليم السعودية، مواعيد الدراسة في رمضان 1443هـ، وفق النظام المرن، إذ من المقرر أن يبدأ اليوم الدّراسي ما بين السّاعة التّاسعة إلى العاشّرة صباحًا، مع تحديد الوقت الزّمني للحصّة الدراسية بحوالي 35 دقيقة.

ويراعي هذا النظام دوامات الوالدين والموظفين ويُيسّر عليهم، ويسمح بإتاحة وقت كافٍ للطلاب والطالبات في النوم والراحة قبل بداية الدراسة.

ويُقصد بالنظام المرن أن يكون موعد بداية اليوم الدراسي حسب ما يراه مُدير تعليم المنطقة، إذ لديهم صلاحية تحديد زمن بدء الدوام اليومي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووفقًا للنظام المرن، فإن إجازة عيد الفطر المبارك من المقرر أن تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 24 من شهر رمضان 1443هـ.

وقد حدّدت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر: الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية من الساعة التاسعة وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصفٍّ دِراسِي.

طالب يفاجئ وزير التعليم بسؤال عن دوام رمضان

وفاجأ طالب، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بسؤال عن دوام رمضان، إذ قال له “عادي لو ما درست برمضان؟”، ليرد عليه الوزير “لا ما هو عادي لو غبت يوم رسبوك”، وكان ذلك في صباح يوم الأربعاء 23 مارس الجاري، أثناء حفل تدشين النسخة الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم بمقر الوزارة في الرياض، وشدد الوزير على أهمية الدّراسة والالتزام في بالحضور في رمضان، مؤكدًا أن الشهر الكريم زي كل الأشهر ولا بُد من الالتزام بالدراسة فيه.