نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد 1443 ومميزات التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد 1443؛ يعتبر تمويل الراجحي الجديد من ضمن الخِدْمَات العدّة التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه حيث إن هذا التمويل يتوافق مع الاحتياجات الخاصة لعملاء البنك وهو إلى ذلك يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح تمويل الراجحي الجديد 1443 وأهم ما يخص هذا التمويل.

تمويل الراجحي الجديد 1443

يعمل بنك الراجحي بتوفير إمكانية التمويل لكافة المواطنين وأيضاً للمقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية حيث يساهم بذلك على إقامة المشروعات الاستثمارية وأيضاً يعمل على المساهمة في سد الديون التي تخص المقترضين ثم أن بنك الراجحي يعمل دائما على تيسير عملية السداد للعملاء دون مواجهة أي مشكلات ويتم الحصول على هذا القرض بشروط وضوابط يقوم البنك بتحديدها للعميل الذي يريد الحصول على القرض.

شروط التمويل الجديد بنك الراجحي

قام بنك الراجحي بوضع بعض الشروط والضوابط التي يجب أن يتم مراعاتها في العميل الذي يرغب في الحصول على القرض وهذه الشروط والضوابط تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 ولا يزيد عن 65 عاماً.

لا بد ألا يقل الراتب الخاص بالمتقدم عن 2000 ريال سعودي.

في حالة التمويل المشترك لا بد أن يكون الدخل الخاص بالمتقدم الحد الأدنى له عشرة آلاف ريال سعودي لكل من المتقدم وأيضاً الضامن معه.

يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدى أحد الجهات التي يعتمدها بنك الراجحي.

في حالة إذا كان الراتب الخاص بالمتقدم لينك غير بنك الراجحي فيجب أن يتم تحويل الراتب إلى بنك الراجحي.

لا بد من إرسال طلب تحويل الراتب لبنك الراجحي بواسطة جهة العمل.

يجب أن يقوم المتقدم بالحصول على طلب القرض والموافقة من بنك الراجحي وهذا للحصول على التمويل.

على المتقدم أن يقوم بالإقرار بتسديد الأقساط الخاصة بالقرض في المواعيد المحددة.

شروط التمويل الشخصي المقيمين بنك الراجحي

من الممكن أن يقوم المقيمين في المملكة العربية السعودية الحصول على القرض الشخصي من بنك الراجحي وذلك بعد أن يتم توافر الشروط والأحكام الذي وضعها بنك الراجحي للحصول على التمويل وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:

لا بد من تواجد المتقدم للحصول على القرض بشكل دائم في المملكة العربية السُّعُودية.

يشترط أن يكون المتقدم لديه إقامة سارية المفعول.

يجب على المتقدم العمل في أحد الجهات التي يعتمدها بنك الراجحي وذلك في أي من الجهات الحكومية أو الخاصة.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن خمسون عاماً 50.

لا بد أن يتجاوز الراتب الخاص بالمتقدم للحصول على القرض خمس آلاف ريال سعودي 5000.

عند الموافقة على القرض لا بد من تحويل الراتب إلى بنك الراجحي وذلك في حالة إذا كان الراتب يحول لأي بنك آخر.

لا بد من أن يقوم العميل بإرسال ما يثبت القرار الذي يخصه الموافقة على منح القرض للعميل المتقدم.

يجب على المتقدم أن يكون مقيم في جهة العمل بالقطاع العام فترة لا تقل عن ثلاث أشهر أما في القطاع الخاص فترة لا تقل عن ست أشهر.

مميزات تمويل الراجحي الجديد

تمويل الراجحي الجديد لديه العديد من المميزات الذي ينالها المقترض وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

يتميز هذا التمويل بتيسير التوثيق للتمويل.

تحويل التمويل مباشر للحساب الذي يخص العميل.

لا يقوم البنك بفرض التزامات طويلة الأجل ضد العميل المتقدم للحصول على القرض.

يتيح الحصول على المبالغ التي تكون مطلوبة فوري.

كما يتميز هذا التمويل بتسهيل فترات السداد حتى تتناسب مع ظروف العميل.

هذا التمويل مطابق مع الشريعة الإسلامية.

معالجة المشكلات التي تواجه العميل خلال فترة السداد وذلك بشكل سريع.

طريقة التقديم للحصول على تمويل الراجحي

لقد قام بنك الراجحي بوضع بعض الخطوات السهلة والميسرة للحصول على التمويل إلكترونياً وهذا الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج أولا إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي.

ثم يتم الضغط على أيقونة الخِدْمَات المصرفية الإلكترونية.

وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الخدمة المصرفية الشخصية.

النقر على زر التمويل.

يقوم العميل بتحديد التمويل الذي يريد الحصول عليه.

الضغط على أيقونة التمويل وبعدها سوف تظهر كافة البيانات التي تتعلق بالعميل.

الضغط بعد ذلك على أيقونة تقديم بطلبك الآن.

تدوين البيانات المطلوبة.

يقوم العميل بملء نموذج البيانات الشخصية.

النقر على أيقونة التالي.

على العميل التعهد والإقرار بصحة البيانات التي قام بتدوينها.

بعد ذلك يتم رفع المستندات التي يطلبها الموقع.

القيام بمراجعة كافة التفاصيل.

ثم يقوم بالتعرف على القيمة التمويلية المتوقعة.

الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

وبعد القيام بالخطوات السابقة لا بد من مراجعة الطلب بواسطة المصرف والتواصل مع المتقدم للحصول على القرض.

الأوراق المطلوبة لقرض التمويل الشخصي بنك الراجحي

تختلف الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على القرض الشخصي عبر بنك الراجحي حيث توجد وثائق خاصة بالمتقدم السعودي والمتقدم المقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية وذلك كالآتي:

الوثائق المطلوبة من المقيمين

القيام بتقديم مستند لتحويل الراتب من جهة العمل الخاصة به إلى بنك الراجحي.

إرسال نموذج طلب للتمويل في بنك الراجحي.

تقديم صورة مصدقة خاصة بالإقامة أو جواز السفر الخاص بالمتقدم.

يتم تسليم خطاب تعريفي من خلال جهة العمل الذي يعمل بها في المملكة العربية السُّعُودية.

الوثائق المطلوبة من للسعوديين

إرسال صورة للهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

يجب أن يأتي المتقدم بوثيقة لتحويل الراتب لبنك الراجحي الخاص به.

إحضار نموذج لطلب قرض التمويل الشخصي لبنك الراجحي.

يقوم المتقدم بتقديم خطاب تعريفي من جهة العمل الذي يقوم المتقدم بالعمل لديها.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بسرد تمويل الراجحي الجديد 1443 وأيضاً تعرفنا إلى شروط الحصول على التمويل بنك الراجحي للمقيمين كما قمنا بذكر المميزات التي تخص تمويل بنك الراجحي الجديد وأيضاً قمنا بتوضيح طريقة الحصول على تمويل الراجحي الجديد وتعرفنا إلى الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التمويل الشخصي لبنك الراجحي.