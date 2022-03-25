هيئة تقويم التعليم تُعلن موعد الاختبار التحصيلي للبنين 1443

حدّدت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية موعد اختبار التحصيلي 2021 الخاص بمركز القياس، وهو من الاختبارات المهمة التي يجب على طلاب وطالبات الثانوية العامة اجتيازها قبل التقديم إلى الكليات المختلفة، وهو اختبار موحد لجميع الحاصلين على الشهادة الثانوية، وبهدف التوقف على مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية التي درسوها في الثانوية، ومعرفة مدى قدرتهم على تحليل المعلومات.

موعد الاختبار التحصيلي للبنين 1443

وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخراً، موعد الاختبار التحصيلي للبنين في السعودية للعام 1443هـ، إذ من المقرر أن يكون في يوم الأحد المقبل 27 من شهر مارس 2022م، وذلك في تمام السّاعة العاشرة صباحًا.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي أونلاين

ومن الممكن التسجيل في الاختبار التحصيلي أونلاين قبل الذهاب إلى المقر الذي يجري فيه الطالب الاختبار، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس .

. النقر على ملف المستفيد.

إدخال رقم السّجل المَدني.

كتابة كلمة السّر.

والنقر على تسجيل الدخول.

أو الضغط على سجل الآن في حالة التسجيل لمستخدم جديد.

ظهور ملف شخصي فيه قائمة بالاختبارات المسجلة، والمتاحة للتسجيل، وكذلك الاختبارات السابقة والملغاة والنتائج.

النّقر على الاختبارات المتاحة للتسجيل.

البحث عن اختبار التحصيلي.

اختيار نوع الاختبار سواء مُحوسب أو وَرقي.

النقر على تسجيل.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على التالي.

مشاركة الموقع ليسمح بالتعرف على المراكز القريبة.

اختيار مقر الاختبار المناسب.

تحديد اليوم والتاريخ ووقت أداء الاختبار.

خروج مُلخّص الحجز.

النّقر على التالي.

التأكد من المعلومات المدخلة.

والنقر على التالي، ثم موافق.

تأكيد الحجز.

دفع المقابل المالي.

والنقر على المتابعة إلى الدفع.

ما هي خطوات الاستفسار عن نتائج التحصيلي أونلاين؟

وبعد إجراء الاختبار التحصيلي، يمكن الاستعلام عن النتائج إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لمركز قياس، وذلك على النحو التالي: