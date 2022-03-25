ماسك منزلي رهيب لتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والبقع والتصبغات نهائياً تحدي التفتيح الفوري

التعرض لأشعة الشمس المباشرة قد يصاحب البشرة بوجود غمقان واسمرارالجلد، ومن ثم عدم توحيد لون البشرة، ونحن نرغب دائماً فى بشرة بيضاء لامعة بدون عيوب بها، حيث أن تقشير الجلد يعمل أيضًا على تفتيح البشرة وتجديد خلايا الجلد وتكوين طبقات جلد جديدة تظهر بمظهر جميل على البشرة، وهناك وصفات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار الناتج من أشعة الشمس الضارة، وسوف نعرض لكى سيدتى عن وصفه تحضير ماسك لتفتيح البشرة.

تحضير ماسك لتفتيح البشرة بالليمون والزبادى والعسل

الليمون من المكونات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة لإحتوائه على فيتامين سي الذى يعزز من تقوية البشرة وإشراقها، ويتميز الليمون بخصائص تعمل على التفتيح المضاعف وتوحيد لون البشرة وإعادة البشرة للون الطبيعى، كما أن الزبادى يساعد فى تهدئه البشرة من أشعة الشمس الضارة التى تعمل على اسمرار الجلد وظهور بقع بنيه على سطح الجلد فهو يقوم بتفتيح البشرة وعلاج الاسمرار والبقع، كما أنه يزيل الرؤوس السوداء وإغلاق مسامات البشرة الواسعة فهو الخل الامثل لحل مشاكل البشرة، والعسل يعمل على ترطيب الجلد وتجديد خلايا الجلد الميت المتراكم على البشرة، كما أنه يعمل على تنظيف البشرة من الأتربة المتراكمة عليها، فهما خليط ممتاز لجعل البشرة تظهر بيضاء لامعة وناعمه.

ماسك لتفتيح البشرة بالليمون والزبادى والعسل

المكونات

معلقة زبادى كبيرة.

معلقة عسل كبيرة.

عصير نصف ليمونه.

تحضير ماسك الليمون والعسل والزبادى لتفتيح البشرة

نحضر بوله كبيرة ونضع الزبادى والليمون والعسل ونخلطهم جيداً.

ننظف البشرة بالغسول المناسب.

نضع الماسك على البشرة النظيفة ونتركة لمده ربع ساعة.

نفرك الماسك من على البشرة ونغسل الوجه بالماء الفاتر.

نكرر هذا الماسك مرتين بالاسبوع.

هذا الماسك رائع لكل أنواع البشرة خصوصاً البشرة الدهنية، لأن البشرة الدهنية مشاكلها كثيرة، فهى أكثر أنواع البشرة المعرضة للحبوب، كما أنها يوجد بها مسامات واسعة وظهور الندبات التى تعطى للبشرة مظهر غير لائق، ولكن الماسك سوف يعمل على تفتيح آثار حب الشباب وإغلاق مسامات البشرة وتنشيف الحبوب النشطة وإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء.