نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده وهايبر بنده بمناسبة رمضان 2022| جودة عالية وأسعار لا تقارن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة panda في المملكة العربية السعودية، للمرة الثالثة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، عروض بنده وهايبر بنده بأسعار لا تقارن وجودة عالية على جميع المنتجات والسلع التي تحتاج إليها الأسر السعودية، فيما تسري هذه العروض بدءًا من صباح يوم الأربعاء 20 شعبان 1443 الموافق 23 مارس 2022م، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 26 شعبان الموافق 29 مارس الجاري، وهو عرض يهم كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في شراء كل المقاضي التي يحتاجون إليها قبل بدء شهر رمضان الكريم.

عروض بنده وهايبر بنده بمناسبة رمضان 2022

وننشر عروض بنده وهايبر بنده بمناسبة رمضان 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في شراء أفضل المنتجات بأقل الأسعار، وذلك على النحو التالي:

علبتان مسحوق الكاسترد فوستر كلاركس، بسعر 8.95 ريال سعودي، بدلا من 17.90 ريال سعودي.

سبع حبات مكرونة رنا، بسعر 10.95 ريال سعودي، بدلا من 24.50 ريال سعردي.

زجاجتان زيت زيتون بكر ممتاز الوزير، بسعر 23.95 ريال سعودي.

علبتان جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن بوك، بسعر 33.95 ريال سعودي، بدلا من 79.90 ريال سعودي.

أرز مزة بسمتي أبو كاس، وزن 10 كليو، 53.95 ريال سعودي، بدلا من 82.95 ريال سعودي.

كرتونة دجاج ساديا، 124.95 ريال سعودي، بدلا من 166.95 ريال سعودي.

أكياس شاي لبتون أسود ( 300 كيس) بسعر 28.95 ريال بدلاً من 50.25 ريال.

شوربة الدجاج بالشعرية ماجي (60 جرام) بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 34 ريال.

جبنة بيضاء داري (500 جرام) بسعر 7.95 ريال بدلاً من 10.25 ريال سعودي.