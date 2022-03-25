نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يُحدد خطوات إسقاط المركبة المهملة 1443 ومتطلبات تجديد الرخصة في المقال التالي
تُقدم الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين الذي يمتلكون مركبات، ومن هذه الخدمات إسقاط المركبة المهملة أو التالفة، إذ يحتاج الكثير من ملاك السيارات هذه الخدمة التي تقرر العمل بها بدءًا من 1 مارس 2022م ولمدة عام، وهي الخاصة بالسيارات القديمة التي لا يُمكن السير بها في الطُّرق أو في أي شارع بالمملكة، فيما يجري ذلك بكل سهولة دون أي رسوم أو غرامات على مالك السيارة.
خطوات إسقاط المركبة المهملة
وأوضحت المديرية العامة للمرور في المملكة خطوات إسقاط المركبة المهملة من السجلات في الإدارة، وهي تشمل الآتي:
- تسليم المركبة إلى أحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغي تسجيلها أو محال مكابس الحديد.
- إحضار ما يثبت هذه العملية.
- تسليم لوحات السيارة ورخصتها إلى إدارة المرور.
متطلبات تجديد رخصة السيارة في السعودية
ووضعت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، متطلبات تجديد رخصة السيارة، وخي على النحو التالي:
- دفع الرسوم والمخالفات.
- إجراء الفحص الطبي.
- مراجعة قسم المرور.
- التقدم بالطلب.
كيفية حجز موعد لإسقاط المركبات القديمة دون رسوم
ومن الممكن حجز موعد لإسقاط المركبات القديمة دون رسوم في المملكة وذلك وفق عدد من الخطوات الإلكترونية على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السّر.
- إدراج رمز التحقق.
- والضغط على خانة المزيد من تبويب المواعيد.
- اختيار تبويب المرور.
- النّقر على الانتقال إلى خدمة المواعيد.
- والضغط على حجز موعد جديد.
- وضع إشارة في المربع بجانب التشليح.
- تحديد المنطقة من القائمة المنسدلة.
- الضغط على التالي.
- استكمال إجراءات حجز المَوعِد.
- النقر على التالي.
- اصطحاب الوثائق المطلوبة عند الذهاب في الموعد المحدد.
التأكد من إسقاط مركبة من المرور
ويمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة التأكد من إسقاط مركبة من المرور، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر absher.sa.
- إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- إدراج كلمة السّر.
- وإدخال الرمز المرئي.
- الذّهاب إلى الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمات المرور.
- واختيار الاستفسار عن مركبات.
- إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.
- الضغط على عرض.
- عرض أرقام لوحات المركبات المسجلة باسم الفرد.
- التأكد من وجود المركبة التي أسقطناها برقم لوحتها.
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