الدفاع البريطانية: ضربات جوية أوكرانية استهدفت مناطق تحتلها روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت، أن الضربات الجوية الأوكرانية قد تحرم القوات الروسية من إعادة الإمداد، مؤكدة أن ضربات جوية أوكرانية عالية الدقة استهدفت مناطق تحتلها روسيا.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا أدت إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص.
وأضاف بلينكن، واشنطن ترحب بالأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية الروسية.
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