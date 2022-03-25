نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر ضد الكاميرون والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022 اليوم 25 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من محبي كرة القدم حول العالم حول موعد مباراة الجزائر ضد الكاميرون المرتقبة ضمن أحداث تصفيات كأس العالم 2022، والتي تشهد مرحلته الحالية مواجهات حاسمة بين منتخبات قوية للغاية، ويحرص كذلك جماهير كرة القدم على ترتيب مشاهداتهم من خلال معرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة المتاحة لها، لذلك نحن اليوم عبر المقال سوف نسلط الضوء حول موعد مباراة الجزائر ضد الكاميرون والقنوات الناقلة لها على النايل سات.

مباراة الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب الجزائر في يوم غدا الجمعة غمار مواجهة منتظرة خارج أراضيه ضد منتخب الكاميرون، في إطار مباريات ذهاب الدور القاطع من أحداث تصفيات بطولة كأس العالم 2022.

ويتطلع منتخب محاربي الصحراء لتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة ستاد دوالا، وذلك من أجل قطع خطوات واسعة في طريق الترشح لنهائيات كأس العالم للمرة رقم خمسة على التوالي في تاريخه، قبل مباراة العودة التي سوف تجري في ملعب مصطفى تشاكر في دولة الجزائر بعد أربعة أيام من الآن.

وتبعا لما تقوله مصادر جزائرية فمن المرتقب أن يجري المدرب الجزائري جمال بلماضي ثلاثة عمليات تغيير على التشكيلة الأساسية لمنتخب محاربي الصحراء، في مقارنة بتلك التشكيلة التي اعتمد عليها خلال مواجهات نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا في موسمها الأخير.

تابع أيضا

موعد مباراة الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم

تجري وقائع المباراة يوم غدا الجمعة 25 مارس/آذار لعام 2022 على أرضية ملعب جابوما في مدينة دوالا داخل دولة الكاميرون.

وتنطلق صافرة بدء المباراة التاريخية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة

تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر

تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الكاميرون

سوف يتم بث مباراة الكاميرون والجزائر في وقائع تصفيات كأس العالم 2022، عبر شاشة قناة SSC4 HD السعودية وكذلك قناة التلفزيون الجزائري الرسمي Algerian TV

وكذلك سوف تنقل قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المباراة عبر قناتها الرسمية على موقع مشاهدة الفيديوهات العالمي يوتيوب.