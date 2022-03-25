نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريا تعرف على موعد مباراة المغرب والكونغو والقنوات الناقلة نايل سات اليوم 25 مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عشاق كرة القدم ومحبي متابعة المباريات عن مقال عن موعد مباراة المغرب والقنوات الناقلة لها، حيث يخوض منتخب المغرب مباراة حاسمة ضد الكونغو الديمقراطية، في وقائع ذهاب الدور الفاصل الذي يؤهل مباشرة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتناول معا موعد مباراة المغرب ضد الكونغو وكذلك القنوات الناقلة لها من أجل مشاهدة المباراة بشكل مجاني ومتاح للجمهور.

مباراة المغرب ضد الكونغو

ويحل منتخب المغرب ضيفا على الكونغو الديمقراطية في ملعب الشهداء الواقع في مدينة كينشاسا يوم غدا الجمعة، في لقاء من المنتظر أن يحدد طريق المتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، من بين المراكز الخمسة التي احتلتها قارة أفريقيا، قبل مباراة العودة التي تجري وقائعها يوم الثلاثاء 29 مارس الحالي داخل المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقد فاز منتخب المغرب في دور المجموعات متصدرا مجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة، مسجلا فارقا كبيرا عن صاحب المركز الثاني منتخب غينيا بيساو برصيد 6 نقاط، ويسجل غينيا المركز الثالث ب 4 نقط والسودان المركز الرابع حائزا على 3 نقط.

ومن جانب آخر فقد تصدر منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة العاشرة مسجلا 11 نقطة من أصل ثلاثة انتصارات ومباريتين متعادلين وخسارة وحيدة، بفارق نقطة واحدة عن منتخب بنين الذي احتل المركز الثاني حائزا على تسع نقط، وتنزانيا الحائزة على المركز الثالث مسجلة 8 نقاط، ومدغشقر المركز الرابع مسجلا 4 نقاط.

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موعد مباراة المغرب ومنتخب الكونغو

تجري وقائع المباراة في يوم غدا الجمعة 25 مارس الحالي على ملعب الشهداء الواقع بمدينة كينشاسا في دولة الكونغو الديمقراطية

وتبدأ المباراة عند الساعة السابعة بتوقيت الإمارات

الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة

الساعة الخامسة بتوقيت مصر والأردن

الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو

يتم بث وقائع مباريات الدور الفاصل المؤدي لكأس العالم 2022 على شبكة قنوات بي إن سبورتس حيث أنها تمتلك حقوق عرض كل مباريات التصفية الأفريقية التي توصل للمونديال، ويمكن متابعة مباريات البطولة من خلالها عن طريق دفع اشتراك شهري.

كما يمكنك عزيزي المشاهد الرياضي متابعة المباراة كذلك على الموقع الرسمي لشبكة قنوات بي إن سبورتس على الإنترنت، حيث يتيح الموقع إمكانية دفع اشتراك ليوم واحد، كما يستطيع المتابعين من داخل دولة المغرب مشاهدة المباراة على القنوات الأرضية الرياضية والقناة الأولى المغربية والقناة الثانية المغربية كذلك.