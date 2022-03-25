نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد السنغال والقنوات الناقلة للمباراة على النايل سات في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من جماهير مصر الغفيرة لكرة القدم عن موعد مباراة مصر ضد السنغال، وكذلك القنوات الناقلة لها حيث يتهيأ المنتخب المصري لمواجهة منتخب السنغال على أرض استاد القاهرة في يوم غدا الجمعة، وذلك في إطار مواجهات هذا الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء أفريقيا، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتناول معا موعد مباراة مصر ضد السنغال والقنوات الناقلة للمباراة من أجل الاستمتاع بمشاهدة مجانية وحصرية.

مباراة منتخب مصر ضد السنغال

ومن المرتقب أن تقام مباراة الذهاب بين منتخبي مصر والسنغال على أرضية استاد القاهرة غد الجمعة بتوقيت في ظل حضور جماهير يتعدى حاجز 60 ألف متفرج، كما تقرر موعد مباراة العودة لمنتخب مصر أمام السنغال في الدور الحاسم لتصفيات المونديال في يوم الثلاثاء القادم على ملعب أولمبي الجديد داخل نطاق العاصمة السنغالية داكار.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

يترقب الجمهور أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مؤلف من في حراسة المرمى محمد الشناوي وفي خط الدفاع احمد فتوح ومحمود الونش ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد وفي خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني وفى الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزجيه.

وقد تحقق الجهاز الفني والطبي من جاهزية اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي، وأنه سوف يلحق بمباراة السنغال كما بعدما خضع اللاعب لبرنامج تأهيل في المعسكر ليتحقق من استعداداته، حيث كان يقاسي من أوجاع في منطقة وجه القدم.

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ما هو موعد مباراة مصر ضد السنغال

تجرى مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم الجمعة 25 مارس 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وسوف تنطلق مباراة مصر والسنغال في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

وفي الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

قد حصلت قنوات أون تايم سبورت المصرية على حق بث مباشر لمباراة مصر والسنغال في مباريات الذهاب والعودة في تصفيات كأس العالم 2022.

لذلك يمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة المباراة وتشجيع منتخب مصر على قناة أون تايم سبورت المصرية المفتوحة بشكل مجاني ودون الحاجة إلى دفع اشتراكات إضافية باهظة الثمن.