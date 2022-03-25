موعد نزول الدعم السكني واستعلام الإيداع بمنصة سكني

موعد نزول الدعم السكني، فقد عملت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية على تحديد مواعيد ثابتة من أجل صرف الدعم وتحديد آليات محددة من أجل صرف الدعم السكني للمواطنين المستحقين، حيث يعتبر برنامج سكني أحد أهم البرامج التي يتم تقديمها من جانب وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالسعودية، ويعتبر برنامج سكني أحد أهم البرامج التي تعمل على تكافل المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم سكني لعدم قدرتهم المالية وفق توافر شروط الاستحقاق، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن الدعم السكني من خلال موقع الوزارة وتوضيح موعد نزول الدعم السكني.

موعد نزول الدعم السكني

موعد صرف الدعم السكني يتم بشكل شهري لجميع الأفراد المستحقين في يوم 24 من كل شهري ميلادي، وذلك وفقًا للمواعيد الرسمية التي حددتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية من أجل صرف الدعم السكني لجميع المواطنين الذين يقع عليهم الاختيار من برنامج سكني، وفي حالة تغيير الموعد يتم الإعلان عن تغيير موعد صرف عبر منصة توتير أو موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.

الاستعلام عن الدعم السكني

يتم الاستعلام عن الدعم السكني بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، على أن يتم الاستعلام عن الدعم بهذه الخطوات:

الدخول على منصة سكني من خلال ذلك الرابط: تسجيل دخول.

الضغط على تبويب تسجيل الدخول، ثم إضافة رقم الهوية الوطنية في المكان الخاص بذلك.

النقر على خيار التالي، وتحديد الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار النقر على أيقونة الاستعلام برقم الهوية الوطنية.

اختيار النقر على خدمة التحقق من الاستحقاق.

ملء وإضافة كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة.

الضغط على خيار الاستعلام، ثم تقوم المنصة بإظهار نتيجة الاستعلام الخاصة بالدعم السكني الذي يتم صرفه من الوزارة.

رقم التواصل مع منصة سكني

وفرت منصة سكني إمكانية التواصل مع خدمة عملاء منصة سكني للاستفسار عن أي خدمة يتم تقديمها تخص الدعم أو التسجيل في المنصة أو لأي غرض آخر، على أن يتم التواصل من خلال الرقم الموحد التالي 199090 وهو الرقم الرسمي للتواصل الدائم مع جميع العملاء داخل الأراضي السعودية.