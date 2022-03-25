نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي وموعدها غدا الجمعة 25 مارس 2022 في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث جماهير كرة القدم العربية والعالمية عن القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي، حيث سيكون محبي كرة القدم العربية على موعد مع مباراة هامة وقاطعة الأنفاس بين منتخب تونس ومالي، مساء يوم الجمعة في وقائع تصفيات كأس العالم لعام 2022 ضمن التصفيات الخاصة بقارة أفريقيا، لذلك نحن اليوم عبر هذا التقرير سوف نضع بين أيديكم جميع القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي، وكذلك موعد المباراة المنتظرة.

مباراة تونس ضد مالي في تصفيات كأس العالم

كانت قرعة المرحلة القاطعة من وقائع تصفيات كأس العالم لعام 2022 والخاصة بقارة أفريقيا، قد وضعت منتخب تونس في مواجهة منتخب مالي، ومن المنتظر أن تجرى مباراة الذهاب بين المنتخبين في مالي، بينما ستكون مباراة العودة داخل دولة تونس.

ويدخل نسور منتخب تونس تلك المواجهة القاطعة أمام غريمه المالي بمعنويات عالية ودوافع مرتفعة، خصوصا بعد أن استطاع المنتخب التونسي في تصدر جدول ترتيب المجموعة خلال طريقه بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد يبلغ 13 نقطة

ويريد منتخب تونس استئناف السير على نحو منتظم نحو الفوز على منتخب مالي والمشاركة للمرة الثانية على التوازي في بطولة كأس العالم، بعد أن لعبت تونس في بطولة كأس العالم في روسيا 2022.

على نفس الجانب يدخل منتخب مالي مباراته المنتظرة ضد تونس بعد أن خاض 3 مباريات مستضافة في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤدية إلى كأس العالم 2022، وكان آخر جولاتها مباراة الجولة السادسة أمام فريق أوغندا، ويتطلع منتخب مالي إلى تحقيق الفوز والتغلب على غريمه، بهدف الحصول على بطاقة العبور إلى كأس العالم.

كما كان كل من المنتخبين قد سبق لهما أن لعبا في الموسم الأخير من بطولة كأس الأمم الأفريقية، واستطاع المنتخب المالي الفوز بهدف دون مقابل.

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موعد مباراة تونس ومالي في تصفيات كأس العالم 2022

ينزل المنتخب التونسي في ضيافة دولة مالي، حيث تقام مباراة تونس ضد مالي في ملعب 26 مارس مساء يوم غد الجمعة 25 من شهر مارس/آذار 2022.

ويتم إطلاق صفارة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة

في الساعة السابعة بتوقيت مصر

وفي الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي

يتم نقل مباراة تونس ضد منتخب مالي عبر القناة التونسية Television Tunisienne 1، كما تنقل المباراة أيضا شبكة قنوات SSC3 داخل المملكة العربية السعودية بتعليق المعلق حماد العنزي، كما تذيع كذلك منصة شاهد VIP وقائع المباراة المنتظرة.