تحديد مدة إجازة الموظف في حالات الوفاة بالسعودية 1443

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن مدة إجازة الموظف في حالات الوفاة 1443هـ، وهي مدفوعة الأجر، إذ يأتي ذلك ضمن قانون العمل الذي أقرته الحكومة لتنظيم آلية العمل في القطاعات المختلفة، وهو ما حسّن بيئة العمل في المملكة ورفع من تصنيفها الدول في مجال التوظيف، وجذب المزيد من الاستثمارات خلال فترة قصيرة.

مدة إجازة الموظف في حالات الوفاة بالسعودية 1443

وبينت وزارة الموارد البشرية، مدة إجازة الموظف في حالات الوفاة بالسعودية 1443 وذلك في ردها، على أسئلة واستفسارت المواطنين، إذ وجه مواطن سؤالًا مفاده ذكر فيه: “كم يوم إجازة في حالة وفاة أحد الأقارب؟”، لترد الوزارة من خلال حساب العناية بالعملاء وفق التالي:

يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حالة وفاة الزوجة.

ويستحق الموظف الإجازة نفسها في حالة وفاة أحد الأصول أو أحد الفروع.

يأتي ذلك وَفق المادة 113 من نظام العمل.

حقيقة تقليص أيام العمل في السعودية

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية، بشأن نية الحكومة السعودية، في تقليص أيام العمل في الوزارات والهيئات الحكومية، والقطاعات المختلفة، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما نفى المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، هذه الأنباء.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوزارة تدرس نظام العمل، وتجري مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، لزيادة خلق فرص عمل ورفع جاذبية السوق للاستثمارات في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه قد سبق طرح مُسوّدة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم.

قرارات توطين الوظائف في السعودية

وبخصوص التوطين، فقط أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في مؤتمر صحفي دوري للتواصل الحكومي، أنه يجري إطلاق 32 قرار توطين نوعي، فيما جرى توفير 400 ألف وظيفة عام 2021م، مؤكدًا أن الوزارة حاولت التركيز على التوطين النوعي وليس فقط التوطين الكمي، ومن ذلك توطين المحاسبة.

وأفاد بأن نظام الضمان الاجتماعي الجديد، يسمح بالجمع بين الضمان والعمل في حال لم يتجاوز دخل الأسرة الحد المانع، وأن المملكة تستهدف التقدم إلى المرتبة العشرين في مؤشر كفاءة سوق العمل عام 2030م، كما أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف مواكبة حجم المشروعات العملاقة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ستخلق نحو 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.