خطوات إلغاء تفويض السيارة عبر أبشر 1443 وكيفية طلب الخدمة

تُتيح منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات، ومنها إلغاء تفويض السيارة أونلاين، في حال رغبة المستفيد في هذا الأمر، فيما يقصد بالتوفيض الذي يفعله صاحب العمل لمصلحة سائق خاص بهدف قيادة المركبة الخاصة به، داخل المملكة أو خارجها، وهو مهم حتى لا يتعرض صاحب المركبة إلى دفع غرامات في المرور.

خطوات إلغاء تفويض السيارة عبر أبشر

وحددت منصة أبشر الإلكتروني خطوات إلغاء تفويض السيارة أونلاين، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في توقف هذه الخدمة، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى حساب منصة أبشر أفراد. اختيار المركبات. الانتقال إلى خدمات. اختيار إدارة المركبات. واختيار التفويض. النقر على إلغاء.

أخي الكريم ، يرجى الدخول لحسابك بمنصة أبشر أفراد

وإختيار المركبات – خدمات – إدارة المركبات – إختيار التفويض – إلغاء https://t.co/uabPBlAoMZ

نسعد بتواصلكم — أبشر (@Absher) أخي الكريم ، يرجى الدخول لحسابك بمنصة أبشر أفراد

وإختيار المركبات - خدمات - إدارة المركبات - إختيار التفويض - إلغاء https://t.co/uabPBlAoMZ

نسعد بتواصلكم — أبشر (@Absher) March 2, 2022

طريقة عمل تفويض إلكتروني لسائق خاص

أما بالنسبة لعمل تفويض إلكتروني لسائق خاص في المملكة، فإن ذلك يتطلب عددًا من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على أبشر أفراد.

إدخال اسم المستخدم، وكلمة السّر.

اختيار خدماتي.

الضغط على المرور.

استعراض الخدمات المتاحة.

اختيار إضافة مستخدم لمركبة.

الموافقة على الشروط.

اختيار المركبة التي نريد التفويض عليها.

الضغط على إضافة.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

الضغط على إرسال.

إدراج تاريخ بدء التفويض.

وكتابة تاريخ انتهاء التفويض.

تحديد نوع التفويض.

الضغط على إرسال.

استلام رسالة تفيد بنجاح تقديم طلب التفويض.

الانتظار حتى موافقة المفوض وهو السائق الخاص.

على السائق دخول منصة أبشر الإلكترونية.

ويضغط على أبشر أفراد.

إدراج اسم المستخدم، وكلمة السّر.

اختيار خدماتي.

الضغط على المرور.

النقر على طلبات تفويض قيادة.

تحديد السّيارة.

والضغط على موافقة.

شروط تفويض السيارة

ووضعت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، عددًا من الشروط والضوابط، ومنها ما يلي: