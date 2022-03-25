منصة سلفة الالكترونية من خلالها تحصل على اسرع واسهل تمويل شخصى 5000 ريال في 15 دقيقة فقط .

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية ، منصة سلفة من أهم وأشهر المنصات داخل المملكة العربية السعودية، قامت منصة سلفة بتقديم دعم لجميع المواطنين والمواطنات قبل شهر رمضان، والتي تعمل على مساعدة كافة المواطنين فى تلبية جميع احتياجاتهم الأسرية وكذلك الشخصية . وايضا العمل على مساعدة الشباب المقبلين على الزواج فى سد الالتزامات الخاصة بهم وكافة المتطلبات التي يحتاجونها ، فأنه فى ١٥ دقيقة فقط يمكن للمواطنين السعوديين الحصول على سلفة فورية بدون تحويل الراتب . وتصل هذه السلفة إلى مبلغ ٥٠٠٠ ريال سعودى . فأن منصة سلفة نقدم الكثير من المزايا لجميع عملائها داخل المملكة العربية السعودية . فإنه ومن أهم مزاياها أنه يمكن للمتقدم على تلك السلفة ان يقوم بسداد المبلغ بالطريقة التي تناسبه . وكذلك تحديد مدة السداد بالمدة التي تناسب دخله . ولجميع المواطنين السعوديين الذين يرغبون فى التسجيل داخل منصة سلفة ؛ فقد وفرت منصة سلفة خدمة تواصل مع العملاء . والتي تتلقى الاستفسارات من المواطنين السعوديين الراغبين في التقديم على السلفة ومساعدتهم في في عملية التسجيل . ويجب أن تعرف جيدا وذلك للطمأنينه أن جميع عمليات التمويل داخل المملكة العربية السعودية متوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية . وأنه ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى سوف نعرض لجميع متابعينا الكرام ؛ الشروط الخاصة بمنصة سلفة وكذلك طريقة التسجيل والحصول على القرض من المنصة بالمملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية

يوجد بعض الشروط خاصة بمنصة سلفة الالكترونية والتي وضعتها لكل من يريد التسجيل فيها . والتي يجب على الراغب في التقديم معرفتها واتباعها . وهى كالاتى :

اولا: يشترط للتسجيل داخل منصة سلفة أن يكون المواطن حاملا الجنسية السعودية.

ثانيا: ان يبلغ عمر المتقدم ما بين 16 عاما وحتى 60 عاما . بمعنى آخر أن يكون كامل الاهلية للتقدم على هذا التمويل .

ثالثا: أن يكون قد قام بشغل عمل في احدى القطاعات العامة أو الخاصة داخل المملكة العربية السعودية .

أما عن طريقة التسجيل والحصول على التمويل من منصة سلفة

فقد قامت منصة سلفة بتسهيل الامور على كل المتقدمين على منصة سلفة للحصول على تمويلها فقد حددت خطوات ميسرة بدون تعقيدات سوف نتعرف عليها سويا لعملية التسجيل . و هي كالاتي :