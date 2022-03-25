أمريكا: نرحب بالأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن، واشنطن ترحب بالأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية الروسية.
وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم أكثر من مليارى دولار من المعدات العسكرية لأوكرانيا "منذ أصبحتُ رئيساً".
وأضاف بايدن -خلال اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع، ببروكسل اليوم الخميس- أن بلاده مصممة على مواصلة الجهود التى تم تحديدها خلال الاجتماع الطارئ للناتو بعد الغزو الروسى لأوكرانيا و"البناء عليها".
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