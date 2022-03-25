أمريكا تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "تدين الولايات المتحدة بشدة قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية -كوريا الشمالية-باختبارها صاروخًا باليستيًا بعيد المدى".

وأضاف البيان: "أوضحنا أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاختبارات فى المستقبل. ويقوم الرئيس بايدن وفريق الأمن القومى التابع له بتقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا. ويمثل هذا الإطلاق انتهاكًا صارخًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولى ويثير التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمنى فى المنطقة. كما يبرهن هذا الإجراء على أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تواصل تفضيل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية على رفاهية شعبها".

وحث البيان جميع البلدان على "تحميل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المسؤولية عن هذه الانتهاكات وندعوها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء مفاوضات جادة. لم يُغلَق الباب أمام الدبلوماسية، لكن يتعين على بيونج يانج أن تكف على الفور عن أعمالها المزعزعة للاستقرار. وستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الوطن الأمريكى وكذلك جمهورية كوريا الجنوبية والحلفاء اليابانيين".

وكانت حكومة الولايات المتحدة قد نشرت فى 10 مارس معلومات علنية تفيد بأن اختبارات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بتاريخ 26 فبراير و4 مارس 2022 بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة تضمنت صاروخًا باليستيًا عابر للقارات، وفقًا للموقع الرسمى للخارجية الأمريكية.