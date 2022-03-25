نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط أهلية تمويل سدد ديونك الميسر من سلفة في المقال التالي

شروط أهلية تمويل سدد ديونك للمواطنين في المملكة العربية السعودية، هناك العديد من المواطنين في المملكة يحتاجون إلي تمويلات لسداد الديون، فإن منصة سلفة تقدم تمويل سريع وفوري يمكن المواطنين من الحصول علي تمويل سريع لسداد الديون، سوف نقدم من خلال موقع ثقفني خطوات الحصول علي التمويل خطوة خطوة، كما أن هناك العديد من المميزات يتمتع بها التمويل الميسر من سلفة، فيجب علي كل مواطن يحتاج إلي الحصول علي التمويل تتوفر قيه شروط أهلية تمويل سدد ديونك الميسر. شروط أهلية تمويل سدد ديونك من سلفة يجب أن تكون جنسية كل مواطن يحتاج للتمويل سعودية.

لابد من أن لا يقل عمر المواطن المتقدم عن 23 سنة ولا يتجاوز 60 عام.

أن يكون المواطن الراغب في التمويل من ذوي الأهلية المكتملة.

يتطلب من المواطن المتقدم أن يكون علي رأس عمله وقت طلب التمويل.

تشترط المنصة أن مدة عمل المواطن لا تقل عن ثلاث أشهر إذا كان من عاملي القطاع الحكومي، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص لا تقل المدة عن ستة أشهر.

لابد ألا يقل الحد الأدنى لراتب المواطن المتقدم عن 5 ألاف ريال سعودي. مزايا التقدم لطلب التمويل الميسر التمويل المتقدم يكون متفق مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

متاح للمواطنين فترات مناسبة للقيام بسداد التمويل.

يكون هامش الربع تنافسي.

توفر جدولة شهرية لتسديد التمويل.

التمويل يكون سريع وفوري في الإيداع في حسابك البنكي. خطوات الحصول علي القرض الفوري يجب علي المواطنين الدخول علي رابط منصة سلفة لتسجيل الدخول، سواء كان الدخول بحساب جديد أو حساب مسجل.

يقوم المواطن الراغب في التمويل بتحديد قيمة التمويل المطلوب الحصول عليها.

القيام باختيار فترة مناسبة للمتقدم لسداد التمويل.

يدخل كل مواطن متقدم جميع البيانات المطلوبة سواء بيانات شخصية أو بيانات للتواصل أو بيانات مالية، ثم تقوم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الميسر.

التأكد من تحقق بيانات المسجلة وتوافر الشروط في المتقدم من خلال مراجعة الملفات مطابقة البيانات ببيانات الجهات المسجلة.

إيداع مبلغ التمويل في حساب المواطن البنكي. عمر شويل - جدة شروط أهلية تمويل سدد ديونك الميسر من سلفة - ثقفني

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