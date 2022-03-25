نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام تحويل 100 دينار المعونة الشهرية المكرمة الملكية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية وموعد صرف معونات الدعم النقدي الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام تحويل 100 دينار المعونة الشهرية المكرمة الملكية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية بشكل رسمي فقد أعلن الملك الأردني قرار ملكي بصرف المعونة الشهرية لمستحقي الدعم في جميع أنحاء الأردن، وهو الدعم الشهري للأسر الفقيرة الأكثر احتياجا للدعم والذي يصل إلى مائة دينار أردني، وقد شهدت الساعات الأخيرة الإعلان رسميا عن موعد صرف الدعم لجميع المستحقين، وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن أسماء المستحقين للدعم عبر موقع صندوق المعونة الوطنية في الأردن، رابط منصة تسجيل دعم الكهرباء في الأردن kahraba gov jo للاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة.. رابط التسجيل وشرح فيديو وسوف نستعرض من خلال هذه السطور بأوامر ملكية موعد صرف المعونة الشهرية 100 دينار أردني عبر صندوق المعونة الوطنية.

موعد صرف المعونة الشهرية 100 دينار أردني 2022

وبناء على القرار الملكي الرسمي فقد بدأت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في رصد أسماء المستحقين للحصول على دعم المعونة الشهرية التي تقدم من جانب صندوق المعونة الوطنية في الأردن بدعم يصل إلى 100 دينار أردني شهريا، والذي يتم تقديمه لعدد 107 ألف أسرة في جميع أنحاء الأردن، وقد كشفت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أنه سوف يتم صرف الدعم الخاص بالمعونة الشهرية لجميع الأسر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما يتم الانتهاء من رصد أسماء المستحقين بناء على الضوابط والشروط التي تم طرحها لاستحقاق الدعم من أهمها أن يكون المتقدم أردني الجنسية وأن تكون الأسرة من محدودي الدخل في الأردن

بدء تحويل 100 دينار لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

وقد أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور، أنه سوف يكون ميعاد صرف المعونات الشهرية وهي معونات الدعم النقدي الموحد قبل بداية شهر رمضان المبارك وبتاريخ 1 / 4 / 2022 وبالفعل قد تم البدء في تحويل المكرمة الملكية السامية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية في كافة مناطق المملكة، وذلك من خلال الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمنتفعين.

رابط الاستعلام عن المعونة الشهرية عبر موقع صندوق المعونة الوطنية 2022

ويعد دعم برنامج المعونة الشهرية 100 دينار أردني واحدة من أشكال الدعم الذي يحوص على تقديمها صندوق المعونة الوطنية في الأردن التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، على أن يتم تقديم الدعم للمستحقين بناء على الضوابط المعلنة، وقد تم الإعلان عن تفعيل الرابط الإلكتروني الذي يتم من خلاله الاستعلام عن الحصول على الدعم، عن طريق اتباع الخطوات التالية.