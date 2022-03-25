استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - سجلت بولندا 8994 إصابة ووفاة 146 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 5 ملايين و924 ألفا و876 مصابا والوفيات إلى 114 ألفا و626 حالة.

وفى إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى سبعة ملايين و144 ألفا و754 حالة والوفيات إلى 139 ألفا و865 حالة.

وفى نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 255 ألفا و244 حالة والوفيات إلى 3142.

وفى نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 978 ألفا و297 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و951 حالة.

وفى لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3324 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 784 ألفا و155 حالة والوفيات إلى 5544 حالة.

وفى سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3271 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 946 ألفا و225 حالة والوفيات إلى 6458 حالة.

وفى هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا و125 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و88 ألفا و984 حالة والوفيات إلى 6557 حالة.

وفى ليختنشتاين، تم تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 489 حالة.

وفى موريشيوس، تم تسجيل 168حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 1،888حالة.

وفى بروندى، تم تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 37،595 حالة.

وفى مالطا، تم تسجيل 415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 3،665 حالة.

وفى سورينام، تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 28،404 حالة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 877 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و84 ألفًا و568 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8508 حالات وفاة نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس.

وفى كينيا، سجلت وزارة الصحة 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و333 إصابة، بينما ظل إجمالى الوفيات متوقفا عند 5647 حالة نظرا لعدم تسجيل أى حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 292 إصابة ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 660 ألفًا و151 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشى الوباء حتى الآن.

وفى بروناى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 129 ألفا و81 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 90 حالة نظرا لعدم تسجيل أى حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وأبلغت سلطات الصحة فى جنوب أفريقيا عن 6 حالات وفاة، و2120 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 99 ألفا و932 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و709 آلاف و209 إصابات.

وفى رومانيا، سجلت السلطات الصحية 4088 إصابة و37 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد حتى الآن إلى مليونين و823 ألفا و415 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 64 ألفا و826 حالة وفاة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 2116 إصابة و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع إجمالى عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و964 ألفا و129إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و727 حالة وفاة.

وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 22 ألفا و107529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و884 ألفا و100 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 27 ألفا و125 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /كاثيميرينى/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 4704 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى 387 ألفا و315 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 922 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 182 حالة وفاة، و81 ألفا و811 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالى عدد الوفيات المسجلة فى إيطاليا إلى 158 ألفا و436 حالات، وإجمالى الإصابات إلى 14 مليون و153 ألفا و98 إصابة.

وفى المملكة المتحدة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 ألفا و762 حالة إصابة و159 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى المملكة المتحدة إلى 20 مليونا و613 ألفا و817 حالة، وتبلغ الوفيات 164 ألفا و282 حالة.

وفى هولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 ألفا و86 حالة إصابة و15 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى المملكة المتحدة إلى 7 ملايين و665 ألفا و726 حالة، وتبلغ الوفيات 21 ألفا و851 حالة.

وفى سويسرا، أعلن المكتب الفيدرالى للصحة العامة، تسجيل 13 ألفا و378 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 3 ملايين و386 ألفا و428 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و635 وفاة.

وفى الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 5 آلاف و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليونين ة 883 ألفا و937 إصابة، كما سجلت 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 5 آلاف و518 حالة.