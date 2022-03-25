إيطاليا لن تلعب في كأس العالم بعد هزيمة صادمة أمام مقدونيا

فشلت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة بشكل صادم 1-صفر على أرضها أمام مقدونيا الشمالية.
وسجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف الفوز لمقدونيا الشمالية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وكانت إيطاليا بطلة أوروبا قد أخفقت أيضا في التأهل لكأس العالم قبل أربع سنوات، لتبتعد حينها عن البطولة لأول مرة منذ 1958، لكن في باليرمو بدا أنها ستشق طريقها نحو الفوز وسط سيطرة تامة.
واستمر ضغط إيطاليا بحثا عن هدف في الشوط الثاني وشنت هجمات عديدة، لكن على عكس سير اللعب، استحوذ ترايكوفسكي على الكرة خارج منطقة الجزاء ومهدها لنفسه وسدد كرة قوية داخل المرمى، ليشغل احتفالات لاعبي مقدونيا الشمالية.
وسدد فريق المدرب روبرتو مانشيني 32 محاولة على المرمى، لكن مقدونيا الشمالية انتزعت الفوز وتأهلت لمواجهة فاصلة أمام البرتغال على بطاقة الظهور في قطر هذا العام. وحصلت إيطاليا على 16 ركلة ركنية مقابل عدم حصول مقدونيا الشمالية على أي واحدة.
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