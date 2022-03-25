نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات على الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده بالسعودية في المقال التالي

بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك يقدم هايبر بنده جميع اللحوم الطازجة والمنتجات الأفضل في الأسواق وأيضا يعطي هايبر بنده لعملاءه خصومات وعروض هائلة على جميع الأقسام داخل هايبر بنده، ويعتبر هايبر بنده من أهم المتاجر في المملكة العربية السعودية والتي تغطي فروعها جميع أنحاء المملكة، وسوف نستعرض بعض من أهم عروض وخصومات ومنتجات هايبر بنده. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: متوفر غلاية ستانلس ستيل كليك أون بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي.

فرامة لحم جيباس بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي، لفرم جميع أنواع اللحوم.

خلاط مع وعاء من كولين بقوة 1500 وات بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 95 ريال سعودي، لعمل جميع المعجنات بكل سهولة.

قطاعة من مولينكس متوفرة بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي، لتقطيع وفرم جميع الخضروات.

خلاط يدوي سينكور بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي، لخط الكريمات ووخفق البيض.

تلفزيون ألتو 55 بوصة متوفر بسعر 1299 ريال سعودي بدلا من 2899 ريال سعودي، والتوصيل مجانا. عروض هايبر بنده على المواد الغذائية: كتف خروف نعيمي سعر الكيلو 75.95 ريال سعودي بدلا من 94.95 ريال سعودي.

قطع خروف نعيمي أنثى بالعظم السعر للكيلو الواحد 38.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا بدون أحشاء بوزن كيلو جرام متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي ومتوفر أيضا كرتونة مكونة من 10 قطع بسعر 128.95 ريال سعودي بدلا من 165.95 ريال سعودي.

مكرونة إيطاليانو بوزن 400 جرام أشكال متنوعة عدد 5 قطع بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 24.75 ريال سعودي، لعمل المكرونة بشاميل والمكرونة الألفريدو.

طحين فاخر ماركة الأولى بوزن كيلو جرام عدد 5 قطع بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 19.75 ريال سعودي، لعمل جميع أنواع المعجنات كالسمبوسة والخبز والحلويات.

حليب مكثف محلى نستلة بوزن 397 جرام عدد 2 قطعة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 17.90 ريال سعودي، لعمل أشهى الحلويات.

جبنة مربعات كيري بوزن 432 جرام بسعر 36.95 ريال سعودي بدلا من 49.25 ريال سعودي، لعمل حشوة السمبوسك ويمكن إضافة الزيتون معها.

بطاطس مقلية سيارا بوزن 2500 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 23.95 ريال سعودي، لتقديمها إلى أطفالك بجانب البانيه والبرجر.

جبن حلوم كامل الدسم من السوسن بوزن 225 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 29.90 ريال سعودي، ومتوفر معها قطعة مجانا. عروض هايبر بنده على المنظفات: متواجد بالعرض سائل مطهر ومعقم جينتو(750 مل)، سعر الحبة قبل العرض 27.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 12.95 ريال سعودي.

أشتري 2+1 مجاناً من سائل غسيل الصحون بالليمون لوكس صن لاين (750 مل)، سعر ال 3 حبات الآن 17.95 ريال سعودي بدلاً من 29.85 ريال سعودي.

لا غنى عن مطهر ومنظف سنوفا(3 لتر)، سعره قبل العرض 19.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 12.95 ريال سعودي، لتطهير الأسطح والارضيات.

أشتري 1+1 مجاناً على جميع أقراص غسالات الصحون الكل في فينيش.

متاح سائل مطهر كلوركس (3لتر)، بسعر 16.95 ريال سعودي حيث كان قبل العرض 29.95 ريال سعودي.

مبيض الكلور بروجيك(1.5 لتر)، اشتري 1+1 مجاناً بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 19.90 ريال سعودي.

تخفيض على فرشاة لتنظيف السجاد دكتور بيكمان(650 مل)، بسعر 24.95 ريال سعودي حيث كان السعر قبل العرض 34.95 ريال سعودي.

خصم يصل إلى 10% على منعك الأقمشة مركز كومفورت(750مل)، للحصول على ملابس برائحة جذابة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي.

أما عن عرض منعم الأقمشة كوبي حدائق الأزهار (3 لتر) بسعر 15.95 ريال سعودي، كما متاح عرض على منظف سوبر جل العجيب(1 كيلو) /سائل غسيل الصحون(1لتر)، سعره بداخل العرض 7.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات على الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده بالسعودية - ثقفني

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