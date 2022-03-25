شروط الحصول علي تمويل إمكان الميسر للمواطنين في المملكة العربية السعودية، إن منصة شركة إمكان تقدم العديد من الحلول التمويلية الميسرة للمواطنين، حيث أن من ضمن الحلول التمويلية هو تمويل إمكان المصغر الميسر، كما أوضحت المنصة أن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها بجميع المواطنين حتي يستفيدوا من التمويل، فإن التمويل يتمتع بالعديد من مميزات التي تساعد العديد من المواطنين في تحقيق أمنياتهم، فإن جميع الحلول التمويلية هدفها تلبية احتياجات المواطنين في المملكة السعودية، فإن موقع ثقفني سوف يقدم جميع تفاصيل الحصول علي التمويل المصغر، فهناك مزايا للحصول علي تمويل ميسر للمواطنين السعوديين، كما أن هناك شروط للحصول علي تمويل إضافي من منصة إمكان.

شروط الحصول علي تمويل إمكان

شروط الأهلية المطلوبة تكون كالتالي:

لابد من تحقق شرط الجنسية للمواطن المتقدم يكون سعودي أو سعودية.

يكون المواطن يعمل في القطاع المدني سواء من المتقاعدين أو في قطاع حكومي أو خاص أو شبه الحكومي.

أن يكون أقل قيمة للراتب لا تقل عن 5 ألاف ريال سعودي.

عمر المواطن المتقدم يكون لا يقل عن 25 ولا يزيد عن 60 سنة.

يتطلب من كل تقدم ألا تقل فترة عمله بالقطاع الخاص عن ستة أشهر.

يجب أن يكون كل متقدم سجل ائتماني خالي من أي تعثر أي يكون جيد.

مميزات طلب التمويل للمواطنين بالمملكة

يتميز التمويل بعدم اشتراط جهة معينة للعمل.

لا يوجد شروط مطلوبة للقيام بتحويل الراتب.

إن تمويل إمكان يبدأ من قيمة ألفين ريال سعودي إلي 50 ألف ريال سعودي.

خطوات استخدام الحاسبة التمويلية بالمنصة

هناك بعض الخطوات المطلب اتباعها للتمكن من استخدام الحاسبة تكون كالتالي: