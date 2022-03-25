نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات تصل إلى 50% على الشاشات بداخل اكسترا بالسعودية في المقال التالي

مع إقتراب شهر رمضان الكريم والإحتفال بعيد الأم تقدم شركة إكسترا المتحدة للإلكترونيات والأجهزة المنزلية عروض وخصومات كبيرة على كل أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتعتبر شركة إكسترا من الشركات الرائدة في هذا المجال فهي تغطي معظم أنحاء المملكة العربية السعوديةمن خلال إمتلاك 47 معرضا لبيع بالتجزئة، وسوف نتعرف على أهم العروض والتخفيضات لدى شركة إكسترا. عروض شركة إكسترا على الشاشات الذكية: تلفزيون سامسونج بحجم 75 بوصة فائق الوضوح ذكي شاشة LED مزود بثلاث مخارج و2 مخرج USB متوفر بسعر 5.099 ريال سعودي بدلا من 8.499 ريال سعودي.

تلفزيون كلاس برو 50 بوصة ذكي فائق الوضوح شاشة LED مزود بثلاث مخارج و2 مخرج USB متوفر بخصم يصل إلى 40% ليصبح سعره داخل العرض 1.799 ريال سعودي بدلا من 2.499 ريال سعودي.

تلفزيون كلاس برو شاشة 65 بوصة فائق الوضوح مزود بأندرويد شاشة LED مزود بثلاث مخارج و2 مخرج يو إس بي متوفر بخصم كبير يصل إلى 50% ليصبح سعره بعد الخصم 2.499 ريال سعودي بدلا من 4.399 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على اللاب توب: أسوس إكس 515 كور أي متوفر بسرعة 7 جيجابايت و8 جيجابايت بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت حجم الشاشة 15.6 بوصة متوفر باللون الفضي بسعر 3.099 ريال سعودي بدلا من 3.299 ريال سعودي.

لينوفو إيديا باد فليكس 5 لاب توب كور أي متوفر بسرعتين 3 جيجا بايت و 4 جيجا بايت بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت إس إس دي حجم الشاشة 14 بوصة شاشة لمس متوفر باللون ال مادي بسعر 2.399 ريال سعودي بدلا من 2.799 ريال سعودي

هواوي ميت بوك دي 14 كور أي متوفر بسرعة 5 جيجا بايت وسرعة 8 جيجا بايت بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت متوفر بحجم شاشة 14 بوصة اللون الرمادي ومتوفر معه خصم يصل إلى 10% ليصبح سعره بعد الخصم 2599 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي.

أيسر سويفت 3 أنتل كور أي 5 بحجم 14 بوصة بذاكرة تخزين 512 جيجا بايت متوفر باللون الفضي بسعر 2849 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي.

ويجب أن نذكر أن كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لدى شركة إكسترا يمكن تقسيطها عن طريق تسهيل التمويل على فترات سداد كبيرة تصل 36 شهر وبمقدم وأقساط بسيطة جدا، وأيضا كل الأسعار السابق ذكرها شاملة الضريبة. عروض اكسترا على جميع الأجهزة المنزلية: متواجد بالعرض دايسون مكنسة كهربائية لاسلكية، 525،واط، سعة الغبار 740 مل، متاحة باللون الفضي/أزرق متاح بخصم يصل إلى 19.87% سعرها قبل الخصم 3069 ريال سعودي وبعد الخصم أصبح السعر 2459 ريال سعودي.

كما متاح بالعرض فيليبس كاوية بخار عمودية، 2000 واط، 5 إعدادات البخار، متوفره باللون البنفسجي، الخصم أصبح عليه 16.27%،سعرها قبل العرض 799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 669 ريال سعودي.

خصم يصل إلى 25.36% على فيليبس منقي هوا إصدار 800،يغطي حتى 49 متر مربع، متاح باللون الأبيض، السعر قبل العرض 749 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 559 ريال سعودي. متواجده مكنسة كهربائية إنتاج شركة برنسيس بدون اكياس، متوفره بخصم 27.93%،سعرها قبل الخصم 179 ريال سعودي وبعد الخصم أصبح 129 ريال سعودي.

متاح مكنسة كلاس برو قوة 2000 واط، سعة 21 لتر، الخصم عليها يصل إلى 40.08% سعرها بعد الخصم 299 ريال سعودي.

أما عن عرض كاوية مقدمة من شركة فيليبس بخار عمودية، 1800 واط متوفرة بخصم 34.22% سعرها قبل الخصم 409 ريال سعودي وبعد الخصم 269 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى 50% على الشاشات بداخل اكسترا بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات تصل إلى 50% على الشاشات بداخل اكسترا بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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