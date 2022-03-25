المغرب وألمانيا يبحثان تكثيف سبل تكثيف التعاون الثنائى التنموى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عبر تقنية التواصل المرئى مع وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، سفينيا شولتز سبل التعاون الثنائى التنموى على أساس الشراكة الشاملة والاحترام المتبادل.





وأفاد بيان مشترك صدر عقب المباحثات بأن ألمانيا تدعم الإصلاحات التى قام بها المغرب خلال العقدين الأخيرين، والتى تمكن خلالها من تحقيق تقدم سياسى واقتصادى واجتماعى ملموس تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأضاف البيان أن هذه المباحثات، الأولى من نوعها بين الوزيرين، حيث علما بأن ألمانيا والمغرب يربطهما تعاون تنموى طويل الأمد، تميزه الثقة فى مجالات التنمية الاقتصادية والعمل والتنمية المستدامة والمناخ والطاقات المتجددة والمياه.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أشادا بالإمكانات الكبيرة للعلاقات بين المغرب وألمانيا، مجددين التأكيد على الرغبة المشتركة فى إعطائها دفعا إضافيا على مستوى تحديات ومتطلبات الانتعاش ما بعد كوفيد-19.

وأوضح البيان أنه فى إطار التعاون التنموى، فسيجرى استئناف التعاون فى اطار النموذج التنموى المغربى الجديد، إضافة الى تعزيز الانطلاق الاقتصادى ما بعد كوفيد-19 وكذلك تطلع التعاون التنموى الألمانى إلى دعم، أكثر نحو الطاقات المتجددة بالمغرب.

كما أشاد الوزيران بالإمكانات الكبيرة للتعاون التنموى بين المغرب وألمانيا فى مجالات المستقبل، من قبيل تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر.

واشار البيان المشترك إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم بلورة رؤية مشتركة للأولويات والإمكانيات الملائمة لتفعيل التعاون التنموى فى السنوات القادمة، بهدف تعميق الحوار والتعاون والمساهمة فى مجهود مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المقبلة.