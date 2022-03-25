مستشار النمسا يدعو لحل أوروبى مشترك للتغلب على أزمة الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات المستشار النمساوى فى بروكسل اليوم تعقيبا على قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بضرورة دفع تكاليف إمدادات الغاز فى المستقبل من قبل "الدول غير الصديقة" بالروبل الروسى.

وأعرب نيهمر عن تزايد المخاوف الأوروبية من حدوث أزمة فى سوق الطاقة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للنمسا فإن الغاز الروسى يلعب "دورًا مركزيًا" و يجب ضمان توافر إمدادات الطاقة للناس بشكل أساسى. وذكر نيهمر انه بالإضافة إلى النمسا تتأثر ألمانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا أيضًا بالغاز الروسى من حيث أمن الإمدادات.