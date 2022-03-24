نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر والكاميرون تصفيات كأس العالم والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر والكاميرون تصفيات كأس العالم 2022، سيكون ملعب جابوما بالكاميرون مسرحاً لإقامة مباراة ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، والتي ستجمع بين منتخبي الجزائر والكاميرن مساء يوم الجمعة في واحدة من المباريات التي ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية العربية، وخاصة جماهير منتخب الجزائر، حيث أن الفوز في هذه المباراة سيكون هاماً للمنتخب الجزائري قبل مباراة الإياب والمقرر إقامتها آخر الشهر الجاري.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الجزائري العودة للفوز من جديد والاقتراب لخطوة نحو حلم التأهل لمونديال قطر 2022، والذي من المقرر أن تقام منافسته خلال شتاء هذا العام على الأراضي القطرية، خاصة بعد أن خرج المنتخب الجزائري من دوري المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي ظهر خلالها المنتخب الجزائري بشكل لم يرضي جماهير منتخب محاربي الصحراء.

وكان المنتخب الجزائري قد تمكن من بلوغ هذا الدور من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، حيث فاز المنتخب الجزائري في أربع مباريات، وتعادل في مبارتين، ولم يلتقى أي خسارة، ليكون المنتخب الجزائري أحد المنتخبات العشرة المتأهلة إلى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

على الجانب الآخر فإن منتخب الكاميرون يدخل هذه المباراة ولابديل أمامه سوى الفوز، منتخب الأسود بعد عدم تمكنه من التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والخروج من دور نصف النهائي قبل الفوز بالمركز الثالث يأمل في العودة للمشاركة في مونديال كأس العالم، وقد نجح المنتخب الكاميروني في التأهل إلى هذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الرابعة والتي كانت فيها المنافسة قوية بين الكاميرون ومنتخب كوت ديفوار، حيث نجح أسود الكاميرون من خطف بطاقة التأهل والعبور في الجولة الأخيرة من منافسات هذه المجموعة.

موعد مباراة الجزائر والكاميرون

وقد تم تحديد موعد مباراة الجزائر والكاميرون والتي ستقام في إطار ذهاب المرحلة الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث ستقام المباراة مساء يوم الجمعة الوافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون

هذا وقد أعلنت القناة الجزائرية الأرضية عن نقلها لأحداث مباراة الجزائر والكاميرون على الهواء مباشرة على أن يتم النقل الحي والمباشر للمباراة لكافة الجماهير الجزائرية بشكل مباشر، على أن يسبق المباراة ستديو تحليلي لتقديم المباراة.