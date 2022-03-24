مواصفات هاتف Oppo A16e والسعر المتوقع في الأسواق العربية 2022 بعد التغيرات الجديد الخاصة بأسعار الموبايلات الجديدة، حيث يعد جوال آوبو A16e من أحداث الهواتف الذكية التي أعلنت عنها شركة oppo والذي يضم معالج من نوعية mediatek وذاكرة تخزين متوسطة للغاية، حيث يحتاج من يقوم بشراء جوال آوبو a16e أن يقوم بشراء ذاكرة خارجية نظراً لأن الذاكرة الداخلية بالهاتف حجمها ليس كبير، بالإضافة إلي قلة جودة الكاميرا الأمامية للهاتف.

مواصفات هاتف Oppo A16e

الشاشة 6.52. الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية 13/2/2 ميجا بكسل. البطارية 5000 مللي أمبير. المعالج Helio G35.

شبكات الاتصال: يدعم الجوال شبكات اتصال الجيل الرابع والثالث والثاني.

جسم الهاتف: الوزن 191 جرام، الأبعاد 163.8* 75.6* 8.4 ملم، الألوان اسود وأبيض وازرق.

البطارية: 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع مثل هاتف oppo k9s .

. الشاشة: حجم 6.52 بوصة، الدقة 720*1600، تدعم اللمس المتعدد من نوعية ips LCD.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، يمكنكم تسجيل فيديو 1080 بكسل مع 30 إطار في الثانية.

نظام التشغيل: أندرويد 11 مثل هاتف oppo a76.

المعالج: ثماني النواة من نوعية mediatek helio، مع دقة تصنيع ١٢ نانو متر.

التخزين الداخلي: تأتي بسعة 64 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية: 4 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية: تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f2.2، مع إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 1080.

الدعم: يدعم جميع المستشعرات مثل التسارع، البصمة، التقارب، البوصلة.

موعد نزول الهاتف: يتم ظهور الجوال في الأسواق العربية مع نهاية شهر مارس، حيث تم الإعلان عن الهاتف في ٢١ مارس 2022.

سعر جوال اوبو A16E

كشفت الأسواق العربية اليوم السعر الجديد لجوال آوبو a16e وذلك بعد ارتفاع الأسعار منذ أيام قليلة، حيث جاء سعر الهاتف في الدول العربية كالتالي:



السعر العالمي للهاتف 175 دولار.

سعر هاتف آوبو a16e في مصر 2750 جنيها مصريا.

جنيها مصريا. تسعيرة جوال Oppo A16e في السعودية 660 ريال سعودي.

في السعودية 660 ريال سعودي. سعر موبايل آوبو A16e في الأمارات العربية المتحدة 645 درهم إماراتي.

في الأمارات العربية المتحدة 645 درهم إماراتي. تسعيرة الجوال في الأردن اليوم 124 دينار أردني.

سعر هاتف oppo a16e في أوروبا 149 يورو.

وصلنا معكم إلي ختام شرح مواصفات هاتف Oppo A16e والسعر المتوقع في الأسواق العربية 2022.