نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ومالي في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة و ترقب نتيجة تونس ضد مالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير التونسية موعد مباراة تونس ومالي، في تصفيات كأس العالم المرحلة النهائية، والمقرر لها الجمعة 25 مارس، وتلعب في نفس اليوم العديد من المباريات الهامة في تصفيات أفريقيا للمونديال مثل مباراة الجزائر والكاميرون، ومباراة مصر ضد السنغال، وأيضاً مباراة المغرب ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، اللقاء هو لقاء الذهاب يقام على ملعب 26 مارس في مالي، بينما لقاء الإياب الحاسم سوف يقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 مارس على ملعب رادس في تونس، بحضور 35 ألف مشجع.

كانت مالي قد أطاحت بتونس من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز بهدف نظيف، وتعد مباراة اليوم هي مباراة ثأرية للنسور الخضر، من أجل الفوز وقطع تذكرة الوصول لقطر، وجدير بالذكر أن المنتخب التونسي قد وصل لنهائيات كأس العالم 5 مرات، ويسعى للوصول للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن وصلت تونس أعوام “1978، 1998، 2002، 2006، 2018” وفيما يلي موعد المباراة والتشكيل المتوقع لنسور قرطاج.

عداد تنازلي لموعد المباراة

موعد مباراة تونس ومالي تصفيات كأس العالم

17.00 : بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.00 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، جمهورية ليبيا.

20.00 : مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، الكويت، البحرين،

القنوات الناقلة مباراة تونس ومالي

تنقل المباراة المرتقبة عبر أكثر من قناة، فضائياً تنقل المباراة على شاشة قناة ssc hd 3 السعودية بتعليق المعلق السعودي جعفر الصليح، كما تنقل المباراة عبر القناة التونسية التردد الأرضة للجماهير التونسية داخل تونس، وتنقل على قناة الاتحاد الدولي على يوتيوب.