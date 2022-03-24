أمين عام الناتو يستبعد اندلاع حرب شاملة بين روسيا والحلف

جدة - نرمين السيد - وقال شتولتنبرج - فى حديث إلى شبكة (سى.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس - إن الفضل فى تراجع احتمالية اندلاع حرب شاملة هو وحدة دول الناتو خلال الأزمة.
ومع ذلك، أوضح الأمين العام للناتو أن الوضع على الأرض فى أوكرانيا "لا يمكن التنبؤ به للغاية" وأن الحلف يواجه واقعاً جديداً ويجب أن يكون مستعداً على المدى الطويل.
وكان من المفترض أن يصبح ينس ستولتنبرج رئيساً للبنك المركزى النرويجى فى وقت لاحق من هذا العام، لكن من المقرر الآن أن يظل رئيساً لحللف بسبب تطورات الوضع فى أوكرانيا.
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