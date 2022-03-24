موسكو: عقوبات أمريكا الأخيرة قد تدفعنا للقطيعة التامة

جدة - نرمين السيد - وقال سلوتسكى -بحسب قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجلس الدوما بأكمله بسبب ضعفها والهستيريا". وأضاف أن "المزيد من العقوبات المعادية لروسيا يضع العلاقات الروسية الأمريكية على حافة الانقطاع الكامل".

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